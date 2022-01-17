Госдума сократит число "пленарок" из-за пандемии

Число пленарных заседаний в Госдуме сократят до двух раз в неделю из-за пандемии. Такое решение принял Совет Госдумы.

Как заявил журналистам по итогам заседания первый вице-спикер палаты Александр Жуков, в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом заседания будут проходить два раза в неделю. Конкретнее, на первой неделе весенней сессии депутаты будут заседать во вторник и четверг, а затем - собираться по вторникам и средам.

До конца сессии сохранится такой график или нет - пока неясно, с этим народные избранники разберутся, исходя из обстановки.

При этом заседания комитетов могут по-прежнему проводиться удаленно - в онлайн режиме, уточнил парламентарий.

Отметим, что депутаты ранее уже сокращали число заседаний с двух до трех - с весны 2020 года. Однако в конце осенней сессии 2021 года они вновь заседали по три раза в неделю.