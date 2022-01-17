Иммунолог назвал целью "омикрона" в организме верхние дыхательные пути

Штамм коронавируса "омикрон" более активно размножается в верхних дыхательных путях в отличие от штамма "дельта", который интенсивнее размножается в легких человека. Этим как раз и можно объяснять более легкое течение "омикрона" по сравнению с "дельтой". Такое мнение высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, ссылаясь на исследование своих японских коллег.

"Есть лабораторная японская работа, которая показывает, что "омикрон" лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже - в легких, по сравнению с "дельтой". Это может частично объяснять низкую патогенность "омикрон"-линии", - рассказал эксперт URA.RU.

С такой оценкой "омикрона" согласен профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он пояснил, что с точки зрения снижения патогенности вируса подобное свойство "омикрона" является одним из самых важных. Альтштейн уточнил, что воспаление легких или любая другая тяжелая легочная патология при данном штамме возникает реже.

Вирусолог предположил, что "омикрон" хоть и отличается заразностью, надолго не задержится. Уже в начале февраля, по его словам, заболеваемость этим штаммом в России начнет снижаться. Эксперт указал, что большое число мутаций в "омикроне" указывает на то, что этот вирус генетически нестабилен.