Инфекционист Поздняков: "Омикрон" вызывает у детей тяжелый бронхит

Штамм "омикрон" стремительно распространяется по планете, активно вытесняя "дельту". И теперь в группе риска не только пожилые люди, но и маленькие дети. У них новый вариант коронавируса вызывает серьезное осложнение - бронхиолит.

"Детей госпитализируют с "омикроном" чаще из-за его особенности - этот штамм очень легко размножается в бронхах. Он вызывает бронхиты, а не пневмонии", - объяснил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков. По его словам, для взрослых это хорошая новость, а вот для детей - не очень. У последних бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям. Самое распространенное - воспаление мелких отделов бронхиального дерева (бронхиолит).

"Это состояние может сопровождаться тяжелой дыхательной недостаточностью и приводить к неблагоприятному исходу. Это всегда та ситуация, которая для детей может быть фатальной", - цитирует инфекциониста РИА Новости.

Поздняков обратил внимание на любопытный факт - при инфицировании детей предыдущими штаммами коронавируса бронхит практически не встречался.