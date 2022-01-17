Иностранные IT-гиганты начали работать с Роскомнадзором

Компания Apple начала выполнять требования закона о "приземлении" и зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Информация об этом появилась в специальном разделе на сайте Роскомнадзора, где отмечается, какие из требований закона выполнили иностранные IT-гиганты.

Кроме того, сингапурская соцсеть Likee сообщила, что начала исполнять требования закона "о приземлении", в частности подала документы в Роскомнадзор для регистрации личного кабинета и завершает работы по открытию в России официального представительства. "В приложении и на сайте появилась электронная форма для направления обращений. Помимо этого мы установили один из рекомендуемых Роскомнадзором счетчиков посещаемости ресурса", - заявили в пресс-службе компании. В Роскомнадзоре не смогли прокомментировать "РГ" эту информацию.

Требования закона "о приземлении", вступившего в силу 1 января 2022 года, распространяются на иностранные IT-компании с суточной аудиторией, превышающей 500 тысяч русскоязычных пользователей, при условии, что они распространяют информацию на русском языке или языках народов РФ, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из РФ или получают деньги от российских граждан и юрлиц.

Такие компании должны открыть в России официальное представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для юридически обязывающего обмена данными с ведомством, разместить на своем сайте счетчик из числа одобренных регулятором и создать форму обратной связи для русскоязычных пользователей.