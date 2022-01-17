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17.01.2022 20:54
Рубрика: Власть

Инспекторы РФ проверят военных в Британии

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Во вторник группа наших офицеров будет целый день работать на одном из военных объектов в Великобритании. "Такие посещения проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники", - объяснил накануне начальник Национального центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Подобный международный контроль предусмотрен Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. "Инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - рассказал Рыжков.

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Согласно Венскому документу британцы такой проверке мешать не должны. А задача российских контролеров - убедиться, что местные военные на этом объекте живут обычной жизнью и не предпринимают никаких действий, угрожающих соседним государствам. В то же время хозяева вправе требовать от инспекторов из РФ исполнения предусмотренных в документе ограничений. В частности, проследить за тем, чтобы контролеры не отвлекали личный состав от службы и плановых занятий.

Надо сказать, что международные инспекции в рамках Венского документа, особенно проводимые российскими офицерами, местные генералы допускают в свои гарнизоны крайне неохотно. Характерным выглядит и такой факт: военные объекты друг друга ведущие западные страны проверяют исключительно редко. Зато натовцы с завидной частотой ездят с инспекциями в Россию и Беларусь.

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