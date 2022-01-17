Кабмин разрешил присоединять объекты к электросетям на стадии стройки

Правительство утвердило изменения в правила технологического присоединения к электрическим сетям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Подключение домов и других объектов к электроэнергии можно будет вести параллельно со стройкой.

"Появилась особая процедура при реализации проектов комплексного развития территорий", - рассказал глава кабмина. Жилые дома, детские сады, школы и поликлиники, деловые помещения, жилищно-коммунальное хозяйство будут подключаться на основании единой заявки, передаваемой в территориальную сетевую компанию.

Чтобы повысить надежность работы электрооборудования и убрать проблему возникновения так называемых бесхозных сетей, с 2024 года правительство снимет с застройщиков обязанность прокладывать провода, организовывать их эксплуатацию и обслуживание. Эту функцию передадут профильным сетевым компаниям, у которых есть соответствующее оборудование и специалисты.