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17.01.2022 20:50
Рубрика: Общество

Как отличить легальную крещенскую иордань от стихийной

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
В нынешнем году будет оборудовано свыше 3 тысяч легальных мест купания на Крещение. Это значительно больше, нежели в прошлом году. Об этом сообщили в МЧС России.

Такое увеличение обосновано тем, что в 2021 году было гораздо больше коронавирусных ограничений. Именно карантин и повлиял тогда на запреты. А сейчас такого строгого режима во многих регионах нет.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"В этом году так же, как и в прошлом, принятие решений о купаниях в крещенскую ночь остается полностью в компетенции региональных властей. Но спасатели в любом случае готовы и будут дежурить в эту ночь, а это более 13 тысяч сотрудников МЧС. При необходимости будут задействованы и дополнительные резервы спасателей. Ожидается, что к прорубям и иорданям в эту ночь в целом по стране придут более 1 миллиона 300 тысяч верующих", - сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

Он также объяснил, как определить, где оборудованы легальные места купания, а где - нет. Во-первых, все официально оборудованные иордани обозначены на картах, которые, в свою очередь, размещены на сайтах местных органов власти и региональных главков МЧС. Во-вторых, отличительным признаком легального места купания служит присутствие там представителей экстренных ведомств. Не только МЧС, но и скорой, и полиции.

"Не стоит полагаться на чудо. Чудо должно быть в душе у человека. В случае же спазма, а то и потери сознания помогут врачи и спасатели. Но это будет возможно только в разрешенных местах", - сказал Андрей Печенин.

Общество Религия Празднование Крещения

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