Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти

Парижский уголовный суд приговорил крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура к штрафу за разжигание расовой ненависти. Как передает телеканал BFMTV, его обязали уплатить 10 тысяч евро.

Поводом для судебного разбирательства стали слова Земмура, произнесенные им в эфире телеканала CNews в ноябре 2020 года. Тогда он назвал несовершеннолетних мигрантов ворами, убийцами и насильниками, которым нечего делать во Франции.

Адвокат Земмура Оливье Пардо заявил, что обжалует вердикт.

Стоит отметить, что крайне правый политик уже неоднократно оказывался в центре скандалов из-за своих высказываний. В местной прессе его даже называют завсегдатаем судебных процессов.

Как свидетельствуют результаты последних опросов, на фоне Земмура лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен стала выглядеть в глазах французов менее радикальной и националистически настроенной.

Оба политика намерены бороться за президентское кресло на выборах, который пройдут в апреле 2022 года.