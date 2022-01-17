Кассационный суд указал, в каких случаях человек лишается права на наследство

Судебная практика сделала строгий поворот: кассационный суд указал, что слишком алчных жен можно признавать недостойными наследницами за махинации с наследством почивших мужей. Вдова-обманщица должна оставаться ни с чем.

Когда начинается процедура раздела наследства, о прежних теплых чувствах к покойному нередко забывают. Фото: iStock

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции потребовал от нижестоящих инстанций еще раз пристально изучить историю Ольги Н., попытавшейся повесить на умершего мужа липовый долг. Такой проделкой она хотела "слегка" облегчить карман дочери покойного, забрав у той часть наследства.

Обман раскрылся. Невеселую вдову вместе с подельником осудили за фальсификацию доказательств: она подделала подпись мужа под договором о займе, а подельник Х. стал буквально размахивать филькиной грамотой перед лицом дочери "должника". Мол, плати или откажись от наследства.

Нетрудно догадаться, в какой ярости была дочь умершего, когда обман раскрылся. Пылая гневом, девушка пошла в суд и потребовала признать мачеху недостойной наследницей. "Недостойная" в данном случае не ругательство, а самый настоящий юридический термин, закрепленный в Гражданском кодексе. Недостойных положено лишать всего, что им было бы положено, будь они достойными.

Нижестоящие инстанции иск отклонили. Но это было ошибкой.

"Приговором установлено, что фальсификация доказательств в виде расписок о займе наследодателя у Х. имела целью дальнейшее обращение в суд с иском о взыскании с наследников значительной суммы долга. После выявления факта фальсификации последовал отказ Х. от иска", - пересказывает кассация суть дела.

Это важные детали. Долги, как известно, переходят по наследству. Соответственно, человек, принявший статус наследника, должен разобраться и с векселями.

Но если человек откажется от наследства, то отвечать по долгам не придется. Поэтому мачеха с подельником и пытались напугать дочку мифическими долгами, чтобы она отошла в сторону. Мол, если не хочешь ходить по судам, откажись от наследства: долей в папиной квартире, даче, гараже, а также денег на отцовских счетах.

"Отказ одного из наследников от права наследования увеличивает долю наследников этой же очереди", - обращает внимание кассационный суд.

Мачеха попыталась повесить фиктивный долг на умершего мужа, чтобы падчерица испугалась и отказалась от своей доли в наследстве

Иными словами, если бы дочка поддалась давлению, то мачехе бы досталось абсолютно все. Но, затеяв такую игру, злая мачеха сама потеряла право называться достойной.

Согласно Гражданскому кодексу, не наследуют ни по закону, ни по завещанию (то есть являются недостойными наследниками) граждане, которые своими умышленными противоправными действиям способствовали либо пытались способствовать увеличению причитающейся им доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. В данном случае, приговор налицо.

Как разъяснил в свое время Верховный суд России, умышленные противоправные действия являются основанием к утрате наследства вне зависимости от наступления соответствующих последствий. Проще говоря, не важно, удалось или нет обманщикам довести свой замысел до конца. Если попытка обмана зафиксирована судом, человека надо лишать права на наследство.

"Противоправные действия... вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства", - процитировала кассация одно из постановлений пленума Верховного суда.

Таким образом, нижестоящим судьям придется пересмотреть свое решение.

Когда женщина выходит замуж за состоятельного мужчину, всегда возникают сомнения: любовь ли это? Не попался ли джентльмен в руки охотницы за богатством? Конечно, чаще всего это досужие сплетни, бросающие напрасную тень на женщину. Но бывает и так, что людская молва права.

Как бы то ни было, трудно что-то сказать наверняка до тех пор, пока женщина не начнет делить наследство. Но любая вдова теперь должна знать: если она в своих спорах с родней умершего мужа выйдет за рамки УК, то останется ни с чем.

Также, как поясняют юристы, наследства могут лишить, если гражданин злостно уклонялся от содержания наследодателя, когда был обязан это делать по закону. То есть не выплачивал алименты родителю, хотя должен был.

Безусловный повод отказать в наследстве - убийство. Если наследник сам лишил жизни своего родителя, то ничего не получит. Зато черствое отношение к своему родственнику при жизни суды в расчет не берут. Даже если ты годами не разговаривал с близким, к делу это не пришьешь, при дележе наследства тебя не прогонят - к печали остальной семьи.

Между тем

Недавно принятый закон включил нотариат в автоматическую рассылку ЗАГС: теперь нотариусы будут получать в автоматическом режиме информацию о смерти человека. Нововведение поможет сделать более удобным и суперсервис "Утрата близкого человека". "В частности, планируется создать автоматизированный сервис по уведомлению наследника об открытом наследственном деле либо о нотариусе, к которому он может обратиться для решения всех вопросов с наследством", - рассказывают в Федеральной нотариальной палате.