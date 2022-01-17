Китай продолжит строительство самых мощных в мире эсминцев

Китай продлил строительство серии собственных эсминцев Type 055. Они являются самыми большими надводными кораблями в Народно-освободительной армии КНР и считаются наиболее боеспособными эсминцами в мире.

Об этом пишет издание Military Watch. У Китая уже есть два эсминца данной серии - из них головной корабль проекта "Наньчан" и первый серийный. Они базируются на военно-морской базе в Циндао в провинции Шаньдун. В издании отмечают, что Type 055 по мощности и боеспособности уступают лишь американскому кораблю Zumwalt и превосходят эсминцы Arleigh Burke и крейсеры Ticonderoga.

Каждый китайский эсминец имеет арсенал из 112 пусковых установок. Помимо своей огневой мощи, Type 055 отличают передовые возможности скрытности. Это обеспечивает преимущество в ситуационной осведомленности по сравнению с западными, японскими и российскими кораблями.

Как утверждает издание, Китай строит еще как минимум два эсминца, что указывает на то, что их количество могут довести до десяти. Ожидается, что Type 055 будет играть центральную роль в сопровождении ударных групп китайских авианосцев, в том числе строящихся в настоящее время суперавианосцев с усовершенствованными системами электромагнитной катапульты. Все это говорит о превращения Китая в одну из ведущих военно-морских держав мира.