КНДР возобновила железнодорожное сообщение с Китаем

После полуторагодичного перерыва Северная Корея возобновила железнодорожное сообщение с Китаем. Первый состав прибыл из КНДР в Поднебесную вчера, а второй - сегодня утром.

Зарубежные эксперты полагают, что это Пхеньян скорее всего решил ослабить самоизоляцию, которую ввел из-за пандемии коронавируса с начала 2020 г., хотя пока сложно с уверенностью утверждать о полноценном возобновлении торговли КНДР с зарубежьем.

Слухи о том, что "Северная Корея вот-вот откроется и начнет хотя бы ограниченном количестве торговлю по суше", ходили уже давно, но всякий раз они не подтверждались. КНДР отреагировала быстрее всех на вспышку COVID-19, прекратив регулярное пассажирское сообщение по суше и воздуху еще в самом начале 2020 г., а с августа того же года вообще полностью прекратили движение и грузов по суше. Если что-то в КНДР и впускали, то только через порты и то в очень ограниченном количестве и после длительного карантина. Люди же вообще не могли попасть в КНДР из других стран, что коснулось в полной мере и оставшихся за рубежом северян, а выезд иностранцев из Страны чучхе был и остается связан с большими трудностями. В общем, КНДР ушла в жесткую самоизоляцию, стремясь не допустить проникновения в страну коронавируса, которого, согласно официальной позиции Пхеньяна, в КНДР пока не было зарегистрировано вообще.

Похоже, что вчера 16 января ситуация стала меняться. Большой ажиотаж среди экспертов и журналистов, специализирующихся на ситуации в Северной Корее, спровоцировал одноминутный видеоролик, который появился в китайских соцсетях. На видео было видно, как в воскресенье примерно в 9 часов утра из КНДР через соединяющий через реку Амноккан Северную Корею и Китай "Мост дружбы" проследовал северокорейский поезд и остановился на железнодорожной станции китайского приграничного города Даньдун. Автор видео сопроводил ситуацию пояснением на корейском: "Из Северной Кореи прибывает первый поезд". Это произошло впервые за последние полтора года, когда КНДР полностью прекратила сообщение с Китаем по суше. Отметим, что в "докоронавирусную эпоху" через этот мост ранее шло более 70 процентов всего внешнеторгового оборота КНДР, почему его некоторые и называли "мостом жизни Северной Кореи" - это главная магистраль, которая соединяет Страну чучхе с внешним миром.

Журналисты, эксперты и источники в правительстве Южной Кореи вскоре подтвердили, что поезд действительно прибыл, он состоял из одного локомотива, одного пассажирского и 13 грузовых вагонов. Южнокорейские телеканалы также показали, что на таможню Даньдуня стали прибывать вереницы китайских грузовиков, которые разгружались, после чего товары скорее всего уже оформлялись и складировались в вагоны северокорейского состава. Местные источники в Даньдуне подтвердили, что началась отгрузка товаров для отправления из Китая в КНДР.

Пока эксперты смаковали подробности "воскресного экспресса" из КНДР, десятки раз пересматривая минутный видеоролик, к утру понедельника выяснилось, что тот состав скорее всего ночью уже проследовал обратно в Северную Корею, а вместо него примерно в 7 утра в понедельник из КНДР прибыл еще один грузовой состав, состоявший из 15 вагонов и тоже встал в Даньдуне, ожидая загрузки. По мнению специалистов, скорее всего из КНДР составы прибывали пустыми, забирая партии из Китая. Точное содержание отгруженных из КНР в КНДР партий товаров установить не удалось, но, как сходятся во мнение специалисты, наверняка это были товары первой необходимости, а также лекарства, медикаменты, необходимые для профилактики распространения коронавируса - маски, тестовые наборы, медицинские костюмы и прочее.

Пока, впрочем, неясно, является ли данное возобновление движения поездов между КНР и КНДР временным или можно говорить уже о регулярном движении хотя бы грузовых поездов. Как сообщило южнокорейское информагентство "Ёнхап", ссылаясь на анонимный источник в правительстве Республики Корея, в Сеуле считают, что скорее всего можно говорить о постепенном выходе КНДР из самоизоляции. Вряд ли Пхеньян быстро пойдет на возобновление пассажирского сообщения с другим миром, но в любом случае нынешнее событие говорит о движении КНДР в сторону ослабления самоизоляции. "Все это означает, что между Северной Кореей и Китаем официально возобновилось движение товаров по суше", - отметил в беседе с "Ёнхап" чиновник южнокорейского правительства.

Вызывает также интерес и вопрос о том, возобновит ли железнодорожное сообщение КНДР и со второй страной, в которую из Страны чучхе ранее регулярно ходили поезда, то есть с Россией. РФ и КНДР соединены железнодорожной веткой между станциями Хасан (РФ) и Туманган с выходом затем на порт Расон (КНДР). Движение по этому направлению также было прекращено из-за опасений северокорейских властей по поводу COVID-19, а выезд из КНДР было организовать не так просто, даже когда в этом была экстренная необходимость. Отметим также, что в Расоне до сих пор находится более полутора десятков россиян из состава сотрудников российско-северокорейского совместного предприятия "Расонконтранс". Данное СП занимается реализацией госпроекта "Хасан-Раджин", который также пришлось временно заморозить из-за введенной КНДР самоизоляции.