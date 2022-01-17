Конституционные реформы помогут Сербии быстрее интегрироваться в ЕС

Больше 60 процентов населения Сербии высказались в пользу внесения поправок в Конституцию. Данные изменения связаны с реформой судебной системы, которую правительство Сербии обязалось привести в соответствие с требованиями Евросоюза. Отныне в Сербии прокуратура станет коллегиальным органом, а судьи будут избираться независимым советом, а не парламентом.

Главным "победителем" по итогам голосования стал президент Сербии Александр Вучич, который накануне волеизъявления опасался, что, "если если референдум не пройдет, то европейская интеграция окажется задержана не на один год". Получив же на руки положительные результаты, Вучич заявил, что сербы "сделали хорошее дело для страны в вопросе демократизации и независимости судей и прокуроров", а Сербия "показала мировому сообществу очень позитивный образ".

Итоги референдума будут с воодушевлением восприняты на Западе, учитывая, что еще в преддверии голосования ЕС, США, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с официальной поддержкой конституционных реформ. По их мнению, изменения "принесут конец политическому вмешательству в работу судов и прокуроров". Поддержала новые поправки и Венецианская комиссия - консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.

В самой Сербии критика изменений в основном исходила от оппозиционных партий, которые уверены, что "Сербия не должна подчиняться требованиям Европейского Союза". Кроме того, противники референдума уверены, что его проведение несвоевременно с учетом намеченных на апрель парламентских и президентских выборов.