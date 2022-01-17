Корпорацию Google оштрафовали еще на 4 миллиона рублей

В понедельник 17 января очередное решение о наложении денежного штрафа на американскую корпорацию Google принял российский суд.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Соответствующее постановление принял мировой судья судебного участка N 422 Таганского района Москвы. Дело проходило за номером 5-29/22, в ходе него рассматривались претензии "об административном правонарушении, предусмотренном ч.2.1 ст. 13.40 КоАП".

Этой статьей предусмотрена ответственность за "повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей указанной поисковой системы сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории РФ". Юрлицам за это нарушение грозит штраф в размере от 1,5 млн рублей до 5 млн рублей.

Согласно судебному постановлению организация GOOGLE LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст. 13.40 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей.

В конце прошлого года сообщалось, что компаниям Google и Meta (ранее - Facebook) присуждены оборотные штрафы за повторное неудаление контента в размере 7,2 и 2 млрд рублей, соответственно.