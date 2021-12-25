Штраф для Google и Meta: Что решат IT-гиганты

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко убежден, что эти штрафы полностью меняют расклад сил в противостоянии IT-гигантов и российских властей. И главный вопрос теперь в том, а что собственно дальше?

Безусловно, вынесенные мировым судьей судебного участка №422 Таганского района города Москвы штрафы выглядят внушительно, и такую сумму большинство граждан нашей страны даже представит себе не может. Но если перевести их в доллары, то получится, что Google оштрафован на 98 млн долларов, а Meta (в девичестве Facebook) - на 25,8 млн долларов. Что на фоне штрафов от Евросоюза - в 2017 году Google был оштрафован на 2,7 млрд долларов, и правительства США - 5 млрд долларов для Facebook из- за утечки данных пользователей, выглядит достаточно скромно.

В то же время понятно, что суммы это заметные. Так, по словам одного из экспертов, взысканные с Google деньги сопоставимы с оборотом их российского офиса за месяц. А это совсем немало.

В итоге у компаний есть несколько вариантов: заплатить штрафы и жить дальше в ожидании новых штрафов, ничего не меняя. А что эти штрафы будут и будут еще крупнее - сомневаться не приходится. Либо - пойти на компромисс и попытаться договориться с регулятором в надежде, что штрафы снизят, и можно будет спокойно работать. Пусть и более тщательно фильтруя контент, как того требуют законы. Но сделать это тайно не получится и тогда на эти компании обрушится гнев наших западных партнеров. А руководителям Meta и Google придется вновь с понурым видом отдуваться на комиссиях Конгресса и Сената США. Либо - уйти из России. Но терять российский рынок после стольких лет работы на нем и огромных вложенных денег, и отдавать его конкурентам - тому же Яндексу - так себе идея.

Уж не говоря о том, что Google - это не только поиск, но еще и более 80 процентов российского рынка смартфонов. Тех самых, что на Android. И можно сколько угодно рассуждать о том, что сервисы Google никому не нужны, но очередей из желающих прибрести очень неплохие и даже отличные смартфоны Huawei, оказавшихся в последние пару лет без этих самых сервисов, почему-то не наблюдалось. Как не бегут пользователи и в Telegram или Viber, продолжая пользоваться принадлежащим Meta WhatsApp даже после сокрушительного падения в октябре. По последним данным "Мегафона", доля этого мессенджера в России составляет 48%, он по-прежнему занимает первое место по числу пользователей.

Google и Meta пока взяли паузу. Они дождутся оформленных решений суда и будут готовить апелляции. Но это формальный подход, что же до сущностного решения, то получается, что хороших вариантов здесь пока не просматривается.

Российский регулятор безусловно прав, требуя от крупных компаний выполнения требования законодательства и элементарного взаимодействия. Писать письма в Калифорнию, т.е. в никуда и не получать никаких ответов - это кого угодно доведет до белого каления. И открыть полноценные представительства в России в данном случаев вполне рациональное требование "закона о приземлении".

Разбираться с "плохим" контентом так же необходимо. Либо - фильтруя его самостоятельно, либо - как требовали раньше - давая информацию правоохранительным органам об авторах по их запросу.

И абсолютно прав Герман Клименко, когда говорит, что нынешние решения суда - это не просто штрафы, это - точка невозврата. Так, как раньше, уже точно не будет. А как будет - узнаем совсем скоро.