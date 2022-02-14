В Нижегородской области стали внедрять бережливые технологии на предприятиях

Нижегородская область реализует нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

"В регионе 169 компаний уже участвуют в нем при плановом показателе в 98, то есть мы перевыполнили план на 72 процента", - сообщил заместитель губернатора Андрей Саносян. К этому нацпроекту стали подключаться не только промышленные предприятия, но также торговые организации и компании - поставщики услуг.

Созданием системы повышения производительности труда экономический блок правительства РФ занимается с 2019 года. Утвержденный тогда нацпроект должен обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год.

В МЭР РФ уверены, что эта задача невыполнима без проведения реинжиниринга производства. Но отечественная экономика нуждается не только в повышении автоматизации и модернизации, особенно в среднем и малом бизнесе, но и в стимулах для дорогостоящих перемен.

"Как в классической формуле, замены труда капиталом в России не происходит, так как стоимость труда у нас очень низкая, и бизнесу выгоднее использовать ручной труд, платить низкую заработную плату, а не вкладываться в замену оборудования и технологий, - говорит доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. - И даже расходы на переобучение персонала в российских компаниях в среднем в 5 раз меньше, чем в иностранных. А в дальнейшем рост производительности труда будет зависеть именно от качества трудовых ресурсов".

В Нижегородской области, сообщило "РГ" региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства, проводят работу по реинжинирингу предприятий и внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта. Причем, Нижегородский РЦК стабильно входит в пятерку лучших в рейтинге федерального центра компетенций по эффективности работы среди 40 центров, а по итогам 2021 года занял первое место в стране.

Например, на предприятии "Павловская курочка" с помощью компании "Матллер" была внедрена видео-аналитика и видеофиксация отработанного сотрудниками времени и расчет трудозатрат на каждой производственной операции. Благодаря полученным данным, предприятие смогло перераспределить трудовые ресурсы с менее трудозатратных участков на более трудозатратные. Эффективность новшества уже доказана, ведутся переговоры об установке такой системы на других предприятиях. А в наступившем году РЦК запланировал внедрить на производствах электронную подачу предложений по улучшениям (ППУ) вместо заполнения бумажных карточек, как это делается сейчас. В результате руководитель сможет видеть все ППУ в личном кабинете, а электроника проанализирует количество ППУ, участки, с которых они были поданы, активность сотрудников. И проконтролирует процесс внедрения улучшений в производство.

В области накоплен богатый опыт по внедрению на предприятиях инструментов бережливого производства, сообщает министерство. Например, в компании "Фест Логистик" (производитель складского оборудования) благодаря внедрению производственной системы и обновлению оборудования выработка на эталонном участке увеличилась более чем в 30 раз, более чем в 2 раза сократилось незавершенное производство и в 10 раз - время протекания процесса. На Нижегородском автомобильном заводе проект уже завершился, устранение проблем только в документообороте позволило сократить длительность цепочки согласований "менеджер - клиент" с 16 до 5 дней.

Всего благодаря внедрению бережливых технологий удалось сократить незавершенное производство на 31 процент, увеличить выработку на 30 процентов и уменьшить время производства с 49 до 30 дней. ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева увеличило возможности по выпуску судов "Валдай" с 4 до 6 в год.

Участниками нацпроекта становится все больше предприятий, в их числе и непроизводственные: "Евроснаб" - поставщик оборудования для животноводства, "Спецсвязь" - областной лидер в сфере специальных грузоперевозок, Нижегородский аэропорт - важнейший стратегический области, аптечная сеть "Нижегородская областная фармация"

Согласно плану, к концу 2021 необходимо было обучить инструментам повышения производительности труда 1217 сотрудников - обучено 2484 человека. Кроме того, на нижегородских предприятиях создано 60 потоков-образцов (эталонных участков, на которых отрабатывается внедрение бережливых технологий) при плане в 24.