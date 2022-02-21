В стране появятся первые экотехнопарки

Специализированную промышленную площадку, на которой будет вестись переработка во вторсырье твердых коммунальных отходов (экотехнопарк), планируется создать на Ставрополье к 2024 году. "Это будет один из восьми экотехнопарков, которые создаются в стране по поручению президента России,- написал в Instsgram губернатор края Владимир Владимиров. - Благодаря экотехнопарку выброшенные стекло, бумага, металлические изделия или пластиковые бутылки с пакетами не будут множить хребты мусорных куч на свалках, а превратятся во вполне себе производственный ресурс. Экономике - плюс, окружающей среде - тоже, мусорная нагрузка на нее сократится". Предполагается, что экотехнопарк появится на территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск", на участке площадью 15 гектаров. Здесь же будут размещаться заводы по утилизации стекла, полимеров, бумаги и картона.

В этом году начинаются работы по реализации нового федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", в котором предусмотрены мероприятия, содействующие появлению экотехнопарков. Как сообщил "РГ" генеральный директор компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев, подписаны соглашения с Нижегородской и Тульской областями и Приморским краем о развитии в этих регионах экономики замкнутого цикла. В течение трех месяцев будут подготовлены "дорожные карты" по мероприятиям. Речь идет как об инвестиционных проектах по развитию инфраструктуры обращения с ТКО и созданию новых объектов, в том числе экотехнопарков, так и об организации раздельного сбора вторичных материальных ресурсов в городах, поселениях и труднодоступных населенных пунктах.

"В рамках соглашений будет проводиться работа по созданию инфраструктуры утилизации вторичных ресурсов, включая подбор земельных участков для предприятий утилизации, размещение объектов коммунальной инфраструктуры, линейных объектов, предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим утилизацию, мер поддержки. Планируются также мероприятия по увеличению спроса на продукцию, полученную из вторичных ресурсов, в том числе в рамках закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - сообщил заместитель генерального директора РЭО Игорь Забралов.