Глава Совета предпринимателей Россия-Бразилия, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев предложил бразильским коллегам создать рабочую группу по углеродной нейтральности.

Соответствующее предложение было сделано в ходе Форума Советов предпринимателей двух стран, состоявшегося 15 февраля в Москве.

"На долю Российской Федерации и Бразилии приходится 32% мирового лесного фонда. Таким образом, де факто Россия и Бразилия являются "легкими" современной индустриальной цивилизации и глобальными лидерами по поглощению углерода.

Целесообразно создать рабочую группу, объединяющую ведущих ученых России и Бразилии, а также регулирующие органы для создания и верификации методологии учета поглощения углерода лесами двух стран. Цель - разработка механизма монетизации поглощения углерода в глобальном масштабе.

Результатом такой работы может стать создание объединенной углеродной торговой площадки, целью которой будет реализация "углеродных кредитов" другим странам эмитентам углерода. Основой для реализации данной инициативы может выступить Банк развития БРИКС.

Предлагаю объединить усилия науки и бизнеса двух стран и доказать, что, несмотря на развитую индустрию, Россия и Бразилия являются странами с отрицательным углеродным следом. В свете возможного введения углеродного регулирования в ЕС, США, а затем и в других странах мира это станет нашим дополнительным конкурентным преимуществом", - отметил в своём выступлении Андрей Гурьев, являющийся заместителем председателя российской части Межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

Андрей Гурьев отметил, что в разрезе сельского хозяйства - локомотива расширения товарооборота России и Бразилии - важно вместе разрабатывать и внедрять технологии накопления углерода в почве. Кроме того, бразильская сторона была приглашена присоединиться к создаваемому "Зеленому клубу" - сообществу стран, которые, применяя экоэффективные удобрения, производят чистую от вредных примесей аграрную продукцию. Возможность производить продукты питания на основе экоэффективных и в перспективе углеродно нейтральных удобрений из России создаст уникальную зеленую платформу взаимодействия с агропромышленным комплексом Бразилии. Зеленая платформа станет практической реализацией ответственного производства агрохимикатов, сельскохозяйственной продукции и продовольствия на принципах устойчивого развития и реализации ЦУР -2030.

Данные предложения были поддержаны бразильской частью Совета предпринимателей и будут представлены Президенту Бразилии Жаиру Болсонару в ходе его встречи с российским бизнесом сегодня, 16 февраля.