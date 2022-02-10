Минеральная поддержка

В этом году проведение в России весеннего сева стартует раньше среднемноголетних сроков, сообщил Минсельхоз России. В ряде субъектов федерации полевые работы уже стартовали, а в крупнейших аграрных регионах сельхозтоваропроизводители выйдут в поля на днях. По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, планируется увеличение площадей под основными сельхозкультурами, в частности, под зерновыми, сахарной свёклой, овощами и картофелем. Что касается материально-технических ресурсов, то ситуация стабильная. Обеспеченность аграриев семенами и темпы закупки ГСМ соответствуют прошлогодним.

Традиционно, высокое внимание уделяется агрохимикатам: удвоение объёмов ежегодного приобретения минеральных удобрений с 2010 года, наряду с увеличением посевных площадей, послужило одним из основных факторов, которые привели к удвоению урожая за этот период, отмечалось на ежегодном Всероссийском агрономическом совещании, состоявшемся недавно в Москве под председательством замминистра сельского хозяйства Андрея Разина.

Многие различия

Три последних года производители работали в условиях, когда реальный спрос со стороны АПК РФ на голову опережал самые оптимистичные прогнозы Минсельхоза. В 2019 году факт превысил план почти на полмиллиона тонн в действующем веществе. В 2020 году Минсельхоз России дважды уточнял потребность, с 3,4 млн т она возросла до 3,8 млн т, а фактический объем закупок составил 4 млн т. В прошлом году российские аграрии приобрели почти на 20% больше минеральных удобрений, чем годом ранее. Так, вместо запланированных Минсельхозом 4,5 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ - д.в.) фермеры закупили 4,7 млн тонн д.в. А с учетом накопленных ресурсов, объем минудобрений в российском АПК в прошлом году достиг рекордных 5 млн тонн д.в.

- Российская отрасль минеральных удобрений способна обеспечить практически любую обоснованную динамику спроса на приоритетном внутреннем рынке. "На фоне сложностей с производством удобрений во многих странах, Россия в прошлом году нарастила их производство более чем на 5% и уверенно удерживает второе место в мире по объему их выпуска", - говорит исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов.

Андрей Разин поблагодарил производителей минеральных удобрений "за слаженную работу и конструктивную позицию по обеспечению АПК высококачественной продукцией для повышения плодородия почв и урожайности сельхозкультур".

На фоне приоритета внутреннего рынка для производителей экспорт удобрений в прошлом году вырос менее чем на 10%. Это вдвое ниже темпов прироста внутреннего потребления, которое, как подсчитал Минсельхоз, к 2025 году вырастет с нынешних 5 до 8 млн тонн д.в. Для обеспечения этого растущего спроса необходимо и дальше вводить новые производственные мощности, строительство которых финансируется преимущественно из экспортной выручки (цены для российских аграриев значительно ниже, чем у их зарубежных конкурентов, а в этом году - в разы). Ранее президент РАПУ и генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев говорил, что на ближайшие 6 лет производители минеральных удобрений запланировали порядка 2 трлн капвложений в расширение производства. В результате инвестиционной активности участников РАПУ с 2013 г., когда в отрасли начался масштабный инвестиционный цикл, к 2026 г. производственные мощности отрасли практически удвоятся.

Спрос на внутреннем рынке стимулируется и правительством, и мерами самих производителями. На фоне роста мировых цен в середине лета, российские предприятия зафиксировали цены на удобрения еще прошлым летом, а затем продлили эту меру до конца этой весны.

При этом разница между внутренними ценами и мировыми уже достаточно значительная, говорят в Минсельхозе. "Мы действительно отмечаем стабилизацию цен. И даже больше, по сравнению с декабрем 2021 года отмечаем практически по всем видам минеральных удобрений снижение цен", - сказал директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максим Титов на расширенном заседании комитета Госдумы по экономической политике в конце января.

На то они и планы

Уже объявлен и первый прогноз Минсельхоза на этот год: порядка 5 млн т д.в. минудобрений понадобится аграриям, чтобы получить высокий урожай. Впрочем, и в этом году план будет, вероятно, скорректирован. Решив гарантировать сельхозпроизводителям стабильность на весенний сев, Минсельхоз еще в прошлом году принял помесячный план поставок для каждого производителя, региона и вида удобрений, составленный на основе заявок регионов. В сочетании с фиксированными ценами в несколько раз ниже мировых, аграрии могут получать практически неограниченный объем удобрений по фиксированной цене. И по словам Надежды Школкиной, зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам, ведомство уже четыре раза корректировало данные по заявляемым потребностям сельхозпроизводителей в аммиачной селитре. Увеличенный спрос обусловлен ценовой доступностью и технологичностью этого вида удобрений, писал недавно "Коммерсант" со ссылкой на Минсельхоз.

На фоне высокой доступности минеральных удобрений кубанские агрохолдинги и вовсе стали заявлять "Коммерсанту" о якобы нехватке этого удобрения накануне весеннего сева. Впрочем, власти Краснодарского края поспешили снять вопрос, заявив о том, что обеспеченность азотными удобрениями для проведения весенней подкормки озимых культур под урожай 2022 года составляет уже 92%. "Кубанские аграрии в полной мере обеспечены удобрениями для проведения сезонных полевых работ. Так, в целях своевременной поставки в Краснодарский край минеральных удобрений Минсельхоз края подписал соглашения с ключевыми производителями", - приводит заявление Минсельхоза Краснодарского края ТАСС.

Нормальный оптимизм.

О том, что ситуация на рынке минеральных удобрений нормализуется, на днях заявил Минсельхоз по итогам заседания оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке

На фоне этих событий, в РАПУ демонстрируют сдержанный оптимизм. Утвержденный Минсельхозом и Минпромторгом России план по поставкам удобрений на внутренний рынок в текущем году выполняется полностью. Аммиачная селитра сейчас идет исключительно на потребности российских потребителей. По последней информации аграрного ведомства, к началу февраля аграрии приобрели, с учетом накопленных запасов, почти на треть больше удобрений, чем в прошлом году.