Объем инвестиций в Москву из стран Скандинавии составил 1,2 млрд долларов

Накопленный объем инвестиций в московскую экономику из стран Скандинавии составил 1,2 миллиарда долларов, а московский экспорт в этот регион за 11 месяцев 2021 года составил 1,35 миллиарда долларов. Наибольший рост в обоих направлениях показывает Швеция.

Комментируя рост деловых связей Москвы с северными соседями РФ, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что скандинавские инвесторы вкладывают капиталы в сферы промышленности и высоких технологий, но также в финансовые и страховые компании. А руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров уточнил, что головные офисы в Москве имеют косметическая компания Oriflame, производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, производитель бытовой техники Electrolux. Есть представительства в Москве и датских компаний: Blucher Metal - производитель дренажных систем из нержавеющей стали, Blue Water Shipping - международный перевозчик грузов, Coloplast - производитель медоборудования и лекарств, LEGO Group - производитель развивающих игрушек и конструкторов.

Также шведское предприятие ABB локализовало в городе производство оборудования для систем связи в энергетике. В столице работает индустриальный сервисный центр компании SKF - крупнейшего в мире производителя подшипников, систем смазки и мехатроники. И представительство оператора связи Tele2 в России было основано с участием шведского капитала.

Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, Москва развивает инновационную инфраструктуру, предлагает площадки для локализации бизнеса, использует различные формы государственно-частного партнерства, в том числе концессионные соглашения, офсетные контракты, предлагающие государственные закупки взамен на инвестиции, а также контракты жизненного цикла, обеспечивающие производителям многолетнюю загрузку мощностей. По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, на сегодняшний день в Москве созданы комфортные условия для иностранных инвесторов - это обусловливает рост прямых иностранных инвестиций, особенно из стран Европы. Общий объем накопленных иностранных инвестиций в Москве на 1 июля 2021 года составил 268,5 миллиарда долларов.