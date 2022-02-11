В России вырастут "электронные" технопарки

Правительство РФ планирует запустить механизм субсидирования промышленных технопарков для развития производства электроники. На модернизацию инфраструктуры таких площадок каждый регион сможет получить до 900 миллионов рублей за три года, если в нем расположены минимум три предприятия радиоэлектроники. Средства передаются управляющим технопарков, на площадях которых работают существующие мощности, или используются для создания таких объектов. В сообщении Минпромторга РФ говорится, что ведомство уже проводит анкетирование 450 российских разработчиков электроники о возможном использовании модели промышленного технопарка на избыточных площадях предприятий.

В комментарии Ассоциации технопарков России (АТС) говорится, что пандемия коронавируса не замедлила работу по созданию технопарков: в 2020 году число действующих индустриальных парков увеличилось на 27, а создаваемых - на 38. Стимулирующую роль сыграли меры государственной поддержки, принимаемые как федеральными, так и региональными органами исполнительной власти.

В частности, в Москве заключены соглашения с инвесторами о создании пяти промышленных технопарков на 8,4 тысячи рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Общий объем частных инвестиций в эти проекты составит почти 17 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Первое такое соглашение было заключено с компанией "СЗ "Бадаевский", входящим в Capital Group. К январю 2024 года девелопер возведет объект площадью не менее 14,5 тысячи квадратных метров в поселении Марушкинское Новомосковского административного округа. Инвестиции в проект составят более 550 миллионов рублей. Еще одна компания, входящая в структуры Capital Group, вложит более четырех миллиардов рублей в строительство технопарка в Зеленограде площадью больше 100 тысяч квадратных метров. Третий промышленный технопарк в Молжаниновском районе возведет специализированный застройщик "Северо-Восток Столицы" из структуры ГК "ФСК", рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Еще два технопарка построит в столице компания "ПИК" - на территории бывшей промзоны "Бутово" и в деревне Шахово Троицкого административного округа.

Особенность столичной программы заключается в том, что она должна стимулировать комплексную застройку новых районов за пределами ТТК и МКАД. Застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строится жилье, если он инвестирует средства в строительство промышленного, офисного, социального, торгового или спортивного объекта, то есть в новые рабочие места.