Google и Meta получили рекордные штрафы на 9,2 млрд рублей

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13​​​.41 КоАП РФ, Google LLC признан виновным... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей…Meta Platforms Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей 5 копеек", - говорится в решениях суда.

Оборотный штраф - самое строгое наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". До этого Google, Meta и другим компаниям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.

Как сообщили "РГ" в Роскомнадзоре, в отношении Facebook Inc и Google LLC 4 и 27 октября были составлены административные протоколы по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление материалов, признанных судом и уполномоченными органами государственной власти запрещенными к распространению на территории РФ.

Компании игнорировали многочисленные требования Роскомнадзора в отношении следующих категорий материалов: разжигающих религиозную рознь, оскорбляющих чувства верующих и (или) направленных на раскол многонационального и многоконфессионального государства; с недостоверной общественно значимой информацией; пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних; пропагандирующих взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, а также содержащих признаки героизации террористов; с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ, говорится в заявлении ведомства.

В Google не готовы пока комментировать решение суда и свои действия, заявили в пресс-службе компании. "Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги", - заявили "РГ" в пресс-службе Google. В Meta не смогли предоставить комментарий "РГ".

Партнер аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов отмечает, что размер штрафа, вынесенного Google практически соразмерен месячному доходу российского офиса компании. "Это ощутимый удар по бизнесу Google в России", - заявил Анкилов "РГ".

Закономерность вынесенных решений суда отмечает замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Ни одна цифровая корпорация не может получать на российском рынке прибыль и демонстративно игнорировать наше законодательство. А ведь именно это мы наблюдаем на протяжении нескольких лет: требования регулятора не соблюдаются, деструктивный контент не удаляется, штрафы, наложенные ранее, не выплачиваются. Думаю, теперь бигтех получит явный сигнал о серьезности наших намерений", - сообщил Горелкин.

Практически все эксперты убеждены в том, что вынесенные штрафы это скорее очередная попытка усадить IT-гигантов за стол переговоров, нежели стремление добиться их ухода из страны.

"Мы старательно избегали резких мер, принимали разные законы, которые никто не исполнял. Этот штраф во многом выполняет роль точки невозврата. У IT-гигантов всегда была позиция: примите решение, а мы уже будем думать над ответными действиями и работать до конца Теперь решение переложено на них. Если тот же Google примет решение уйти, то он сделает это сам", - заявил Клименко.

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день у Google и Meta есть два варианта действий: выплата штрафа в полном объеме, а затем вероятно агрессивная монетизация сервисов в РФ, либо компромисс с Роскомнадзором, в результате чего штрафы будут уменьшены, а фильтрация контента, как того требует регулятор - усилена.

Назначенные судом штрафы нельзя считать чрезмерными, убежден глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"По закону суд мог наложить оборотный штраф, исходя из всей общемировой прибыли корпорации. Однако итоговая сумма была сформирована именно из расчетов прибыли компании, полученной исключительно на территории РФ. Наложенные штрафы все равно гораздо меньше санкций, ранее наложенных на Google в Европе", - заявил Хинштейн.

Если рассматривать возможности дальнейшего развития событий, то более суровыми мерами может стать блокировка счетов российских представительств IT-гигантов, предполагает Антон Горелкин.

"За неисполнение решения суда приставы могут заблокировать счета российского юрлица компании, и это полностью парализует ее экономическую деятельность в России. Такое развитие событий представляется мне очень эффективным - и думаю, Google тоже понимает, что это намного страшнее и штрафа, и блокировок", - сообщил Горелкин.

Материалы, которые приведены в протоколах суда - малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство, отмечают в Роскомнадзоре. На текущий момент неудаленными остается более 2 тыс. материалов в Facebook и Instagram. Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов - 83 млн рублей. У Google неудаленными остается более 2,6 тыс. материалов, в 2021 году составлен 21 протокол, сумма штрафов - 51,5 млн рублей

В 2017 году Евросоюз оштрафовал Google на 2,7 млрд долларов, а в 2018-м - еще на 5 млрд. Во Франции за 2021 год корпорация оштрафована трижды: в общей сложности на 721 млн евро. На Facebook крупнейший штраф - также в 5 млрд долларов - наложили в Соединенных Штатах из-за утечки данных пользователей. А в 2016 году Еврокомиссия постановила взыскать с Apple около 14 млрд долларов налогов в пользу Ирландии - как выяснили европейские чиновники, корпорация с 2004 года незаконно пользовалась льготой, уходя от налогообложения в США.