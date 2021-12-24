Google: Компания определится с обжалованием штрафа в 7,2 млрд рублей позднее

Компания Google примет решение о том, обжаловать ли решение суда, назначившего ему штраф в более чем 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенного в РФ контента, после его изучения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги", - заявили в пресс-службе Google.

В пятницу мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google штраф в размере 7 млрд 222 млн 916 тыс. 235 рублей за повторное нарушение требования об удалении запрещенного в РФ контента.

Наказание по данному правонарушению предусматривает для юридических лиц от 5% до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение. Информацию об обороте Google в России была предоставлена в суд Роскомнадзором.