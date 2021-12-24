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24.12.2021 17:37
Рубрика: Происшествия

Антон Горелкин: Штраф в 7,2 млрд станет явным сигналом для IT-гигантов

Текст: Олег Капранов
Наложение оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей на компанию Google - это закономерный шаг в борьбе за право российских граждан на безопасную интернет-среду, сообщил "РГ" замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Фото: Mohssen Assanimoghaddam/picture alliance via Getty Images Фото: Mohssen Assanimoghaddam/picture alliance via Getty Images
Фото: Mohssen Assanimoghaddam/picture alliance via Getty Images
Фото: Tobias SCHWARZ / AFP
Google получил самый большой штраф среди IT-гигантов

"Ни одна цифровая корпорация не может получать на российском рынке прибыль и демонстративно игнорировать наше законодательство. А ведь именно это мы наблюдаем на протяжении нескольких лет: требования регулятора не соблюдаются, деструктивный контент не удаляется, штрафы, наложенные ранее, не выплачиваются. Думаю, теперь бигтех получит явный сигнал о серьезности наших намерений - сумма достаточно весомая, но всё равно существенно меньше, чем те штрафы, которые компании получают в других странах", - заявил Горелкин "РГ".

Оборотный штраф такого размера впервые наложен российским судом на иностранную компанию. Google был оштрафован за повторное неудаление запрещенного контента.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. На данный момент сумма вступивших в силу штрафов в отношении компаний составляет около 200 млн рублей.

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