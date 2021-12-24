Клименко: Оборотный штраф для Google является точкой невозврата

Оборотный штраф в размере 7,5 млрд рублей является точкой невозврата, заявил "РГ" глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

"Мы старательно избегали резких мер, принимали разные законы, которые никто не исполнял. Этот штраф во многом выполняет роль точки невозврата. И решение переложено на Google. Если Google примет решение уйти, то он сделает это сам", - заявил Клименко.

По словам эксперта, у IT-гигантов всегда была позиция: примите решение, а мы уже будем думать над ответными действиями и работать до конца. И сейчас шансы на то, что Google может хлопнуть дверью существенно выросли.

"В этом смысле наш закон о приземлении очень сильно напоминает китайские требования к зарубежным компаниям и Google в Китае не работает. Странно было бы согласиться на наши требования, при этом игнорируя китайские", - заявил Клименко.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. На данный момент сумма вступивших в силу штрафов в отношении компаний составляет около 200 млн рублей. Однако оборотный штраф такого размера впервые наложен российским судом на иностранную компанию.