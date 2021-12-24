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24.12.2021 16:24
Рубрика: Происшествия

Клименко: Оборотный штраф для Google является точкой невозврата

Текст: Олег Капранов

Оборотный штраф в размере 7,5 млрд рублей является точкой невозврата, заявил "РГ" глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

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"Мы старательно избегали резких мер, принимали разные законы, которые никто не исполнял. Этот штраф во многом выполняет роль точки невозврата. И решение переложено на Google. Если Google примет решение уйти, то он сделает это сам", - заявил Клименко.

По словам эксперта, у IT-гигантов всегда была позиция: примите решение, а мы уже будем думать над ответными действиями и работать до конца. И сейчас шансы на то, что Google может хлопнуть дверью существенно выросли.

"В этом смысле наш закон о приземлении очень сильно напоминает китайские требования к зарубежным компаниям и Google в Китае не работает. Странно было бы согласиться на наши требования, при этом игнорируя китайские", - заявил Клименко.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. На данный момент сумма вступивших в силу штрафов в отношении компаний составляет около 200 млн рублей. Однако оборотный штраф такого размера впервые наложен российским судом на иностранную компанию.

Происшествия Правосудие Суд Digital Интернет Компании Информационные технологии Google

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