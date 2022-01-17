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17 января 2022 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 января 2022 года № 12 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 14 января 2022 г. № 23-00-08/5-508-2022, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 18 января 2022 г. до 0 часов 00 минут 1 марта 2022 г. режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "до 0 часов 00 минут 18 января 2022 г." заменить словами "до 0 часов 00 минут 1 марта 2022 г.";

2) в пункте 12 слова "Алексеенко А.А." заменить словами Талася И.П.".

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Галася И.П.

5. Постановление вступает в силу с 18 января 2022 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



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