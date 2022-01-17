КС РФ разъяснил порядок компенсации за нарушение сроков судопроизводства

Конституционный суд РФ запретил судам отказывать гражданам в компенсации за судебную и следственную волокиту. ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" в качестве разумного называет четыре года. Однако этот срок нельзя считать ограничительным, указал КС.

Бизнесмен Сергей Филиппов находился под следствием около десяти лет. Ему вменялось в вину мошенничество с землей в подмосковной Балашихе и фальсификацию доказательств. В 2013 году мужчина был выпущен из СИЗО под залог в размере восьми миллионов рублей, использовал для этого заемные средства и выплачивал проценты за пользование кредитом.

Неоднократные обращения о смягчении меры пресечения или снижении суммы результатов не принесли, поскольку итоговое решение по делу еще не было вынесено, и Филиппов обратился в КС.

Судьи встали на сторону заявителя: гражданин должен иметь право обжаловать решение суда о залоге до вынесения приговора - тогда Филиппов еще не был признан виновным. Сейчас приговор вступил в законную силу, он отбывает наказание в колонии, но адвокаты продолжают его обжалование.

Новое обращение также было подано в период следствия и суда. В соответствии с законодательством Сергей Филиппов дважды пытался получить компенсацию от государства за нарушение разумных сроков судопроизводства: сначала спустя почти пять лет после начала следствия, потом еще через полтора года. Однако суды отказали ему сначала на том основании, что "длительность расследования этого дела обоснована его правовой и фактической сложностью", а затем потому, что с момента предыдущего обращения не прошло четыре года.

- Толкование оспариваемых норм по сути дает каждый раз последующую четырехлетнюю индульгенцию возможности бездействия и нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства правоприменительным органам, а также позволяет исключить из общего срока проверенный судом на "разумность" период, - указал в обращении адвокат Александр Данилов, выступающий в интересах Филиппова.

Изучив материалы дела, судьи Конституционного суда РФ и в этот раз встали на сторону подследственного.

Право на судебную защиту является гарантией соблюдения всех остальных базовых прав граждан, и эта защита должна быть своевременной. Соблюдение данного правила обеспечивает в том числе ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок".

При ограничительном понимании закона отсутствуют стимулы для действий следственных органов

И судебное толкование указанной в нем продолжительности производства по уголовному делу не должно быть заградительным, то есть не должно препятствовать подаче искового заявления "до истечения четырехлетнего срока, исчисляемого с момента завершения периода, которому дана судебная оценка в предыдущем решении о присуждении или об отказе в присуждении такой компенсации". В противном случае, по мнению судей, при таком ограничительном понимании оспариваемых положений отсутствовали бы стимулы для активных действий следственных органов после принятия судом решения по первому обращению лица о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

- В оспариваемых нормах не определены условия допустимости административного иска, не установлены влияющие на суждение суда о разумности сроков уголовного судопроизводства критерии оценки фактических обстоятельств в соотношении с периодом, который уже был предметом судебной проверки, не сформулированы иные требования к заявлению о присуждении компенсации, - также указал Конституционный суд РФ.

- Принятое в законодательстве допущение о том, что в пределах четырех лет срок уголовного судопроизводства считается разумным, не подлежит применению при рассмотрении заявлений о присуждении компенсации, предъявленных после того, как данный срок уже единожды истек и был предметом судебной проверки.

Законодателю поручено внести изменения, "направленные на уточнение порядка и условий подачи обвиняемым (подозреваемым) до прекращения уголовного дела или уголовного преследования или до вступления в законную силу приговора суда нового (повторного) заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок".

В течение переходного периода новое заявление о компенсации может быть подано спустя год после первого или даже до истечения этого срока - в случае прекращения уголовного преследования и ряда иных обстоятельств, и каждый раз суд должен оценивать все уголовное преследование в целом с учетом длящегося для заявителя состояния правовой неопределенности.

Дело Филиппова пересмотрят.