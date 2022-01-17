Куда исчезло из магазинов прошлогоднее вино

Вино, оказавшееся в 2022 году вне закона (из-за необходимости изменения контрэтикетки), продолжает продаваться в магазинах. Торговые сети либо "не заметили" изменения в законе, либо пытаются отвести этому алкоголю отдельное место. Минсельхоз для решения ситуации предложил наклеивать на эти бутылки дополнительные стикеры.

Вино во старыми контрэтикетками должно быть снято с продажи или сверху на них должны быть наклеены стикеры с новой информацией. Фото: Виктор Васенин

Изменения в закон о производстве и обороте алкоголя были приняты еще летом прошлого года. По ним у части алкоголя меняется название - так, столовое вино или ликерное вино должны обозначаться как вино и крепленое вино. До конца 2021 года правительство отменило контроль за исполнением новых правил. Но после 31 декабря 2021 года мораторий не продлили. Продукция со старыми контрэтикетками оказалась контрафактной, подлежащей изъятию и уничтожению.

Однако, как выяснила "РГ", пока вопрос "подвис". Часть торговых точек оставила продукцию со старыми контрэтикетками на полке в ожидании продления моратория. В одной из торговых сетей решили не снимать такой алкоголь с продажи, но выделить его отдельным обозначением, что товар введен в оборот до 26 июня 2020 года (когда вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии). В другой сети корреспондент "РГ" "старого" алкоголя не нашел - вероятно, во избежание изъятий и штрафов ретейлер уберег алкоголь на складе.

Со 2 июля по 21 октября 2021 года, когда был введен мораторий, и поставщики, и сети тоже не понимали, что можно продавать и что нельзя, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. "Сейчас ситуация повторяется. Возвратов продукции пока нет. Но сети подстраховываются письмами и устными договоренностями о возможном возврате в случае необходимости", - уточняет он.

Формально по закону продавать товар, завезенный после 2 июля 2021 года, сейчас нельзя, к магазину или ресторану могут быть применены санкции. Если мораторий не будет продлен, то поставщикам придется уничтожить около 10% продукции, которая уже находится на их складах, оценивает Липилин.

С другой стороны, алкоголь, на котором присутствует федеральная специальная марка, законен. С этой продукции уплачены акцизы, просто она была завезена раньше, чем в России поменялось законодательство, а продать его не успели, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Кроме того, минсельхоз выпустил пояснение, из которого следует, что законодательство не запрещает нанесение дополнительной наклейки (стикера) на потребительскую тару винодельческой продукции. А раз не запрещено - значит, разрешено. На этих стикерах можно разместить новую информацию. "Такая продукция не будет являться фальсифицированной и не будет подлежать изъятию", - заключают в минсельхозе.