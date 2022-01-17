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17.01.2022 15:16
Рубрика: Власть

Лавров назвал дезинформацией заявления США о готовящейся провокации против Украины

Текст: Юрий Когалов
Заявления официальных лиц США о якобы готовящейся провокации против Украины являются полной дезинформацией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

"Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы так называемого вторжения РФ на Украину. В частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения", - отметил Лавров.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Комментируя слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о 18 разработанных сценариях действий на случай эскалации вокруг Украины, министр с иронией заметил, что в США, видимо, устраивают конкурс на эту тему. "Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс госдепартамент - 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс", - отметил Лавров.

Как подчеркнул глава МИД РФ, Киев обязан выполнять Минские соглашения. "Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может", - указал Лавров. По его мнению, США вполне могут заставить Киев выполнять договоренности, поскольку "сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США".

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