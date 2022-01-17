Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Как отметили на Смоленской площади, телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"Министры рассмотрели ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 года в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки" в ее изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - проинформировали в МИД РФ.

Кроме того, Лавров и Абдоллахиан обсудили региональную проблематику и двусторонние отношения.