Лукашенко анонсировал совместные с Россией военные учения

Россия и Беларусь проведут совместные учения в феврале. Они пройдут на западных и южных границах республики. Об этом объявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси - это тоже граница Союзного государства", - отметил Лукашенко. По его словам, которые приводит БЕЛТА, сегодня очевидно, что они должны пройти в западном и южном регионе. "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)", - добавил президент Беларуси.

На данный момент точные даты проведения маневров еще не определены. "Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", - дал поручение Лукашенко главе минобороны.

По словам заместителя начальника Генерального штаба ВС Беларуси - начальника главного оперативного управления Павла Муравейко, запланированные учения получили название "Союзная решимость- 2022".