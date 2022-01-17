Лукашенко: У границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины

На наращивание военного контингента Украины вблизи южных границ Беларуси обратил внимание 17 января Александр Лукашенко, заслушав доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Союзного государства, передает пресс-служба главы государства.

Анализируя обстановку на рубежах республики, верховный главнокомандующий констатировал, что Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это, по его мнению, "еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", - сыронизировал Лукашенко.

Он уточнил, что в соседней стране у белорусских границ проводится спецоперация "Полесье", в приграничье выведено до десяти тысяч военнослужащих. "То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны", - резюмировал белорусский лидер.