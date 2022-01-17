Лукашенко: Варшава хочет развернуть у границы Беларуси систему тылового обеспечения

В Минске не понимают, зачем Варшава просит НАТО развернуть возле границы с Беларусью многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, которые приводит агентство БЕЛТА, уже сейчас в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военных, техника и вооружение. "Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем?" - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси также заявил, что его настораживает обстановка и на южных рубежах страны. "Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие", - отметил Лукашенко.

В Киеве заявляют, что они будут бороться с нелегальной миграцией. "Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", - указал Лукашенко.