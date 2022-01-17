МЧС России определило, что считать чрезвычайной ситуацией

С 1 января нового 2022 года в России вступили в силу специальные критерии, с учетом которых спасатели будут решать: является ли то или иное происшествие чрезвычайной ситуацией или - нет.

Казалось бы, технические, на первый взгляд, нюансы, будут на самом деле реально влиять на жизнь обычных граждан, ведь с разными режимами ЧС связаны и определенные ограничения для людей, а также полагающиеся им льготы и компенсации.

Как указывают специалисты, для самих спасателей целью разработки классификации ЧС является "повышение эффективности планирования и ликвидации последствий ЧС, определение порядка действий, проведение расчета необходимых ресурсов, порядка и размеров финансирования".

Проще говоря, в случае происшествия спасателям надо знать, сколько сил и средств задействовать, чтобы максимально быстро и эффективно справиться с бедой. Кроме того, без наличия соответствующей классификации ЧС невозможно вести их статистический учет, проводить анализ.

Что же считать ЧС, а что - нет? Теперь на этот вопрос дан четкий ответ в приказе МЧС России. К чрезвычайным ситуациям отнесены 27 видов техногенных катастроф и 41 природный катаклизм. И для всех в документе предусмотрены свои критерии.

Например, ДТП будет относиться к чрезвычайной ситуации, если в аварию попало транспортное средство, имеющее более восьми пассажирских мест, а в происшествии погибли более пяти человек или более 10 получили травмы. Прекращение движения на участке федеральной или региональной трассы более чем на 6 часов из-за аварии также отныне служит критерием для ЧС.

Не каждая авиакатастрофа теперь будет относиться к ЧС, также как и не каждая коммунальная авария

Или взять, к примеру, авиапроисшествия. Авиакатастрофы вроде как по определению должны считаться ЧС. Но это не совсем так. Исключения составляют сверхлегкие самолеты. Кроме того, аварии на воздушном транспорте будут относиться к чрезвычайным ситуациям, если в результате погиб один человек и более, а также, если получили вред более пяти человек или пострадали более 50 человек.

А вот факт падения или разрушение ракетно-космического аппарата будет относиться к категории ЧС в любом случае, даже если обошлось без погибших и раненых.

Квалифицированы как ЧС будут и аварии на объектах теплоснабжения, но, как сказано в приказе МЧС, только в том случае, если в результате нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек более чем на одни сутки.

Важен при этом и температурный режим, как квалифицирующий признак: температура воздуха в жилье во время аварии должна быть ниже плюс 18 градусов. К чрезвычайным ситуациям также отнесены аварии на объектах водоснабжения, электроэнергетики и газораспределительных систем, если они повлекли нарушение условий жизни более чем 50 человек на сутки и более.

Также в приказе сказано: "взрыв или разрушение элементов зданий и сооружений, в результате которых погиб один человек и более или получили травмы более пяти граждан, а также если нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек, тоже будут относиться к чрезвычайным ситуациям".

А вот обезвреживание взрывоопасных предметов не всегда будет считаться ЧС. В прошлом году пиротехниками МЧС было обнаружено и обезврежено более 1,4 тысячи авиабомб времен Великой Отечественной войны, но режим ЧС не вводился.