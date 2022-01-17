МЧС России определило, что считать чрезвычайной ситуацией

Новости

Власти Молдавии намерены запросить пересмотр контракта с "Газпромом" 22:05
CBS News: Семью Анны Франк нацистам мог выдать нотариус Ван ден Берг 21:59
В танковой армии ЗВО проходит командно-штабная тренировка 21:40
Судье по делу Порошенко вызвали "скорую" 21:25
Грушко напомнил о принципе зеркальности в предложениях России по безопасности 21:19
Минздрав утвердил новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 21:09
Началась Неделя памяти, приуроченная ко дню памяти жертв Холокоста 20:30
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 19:54
Порошенко объявили в розыск на Украине 19:43
Власти Подмосковья заявили о запуске производства тестов на "омикрон" 18:13
Госдума сократит число "пленарок" из-за пандемии 18:09
Первые данные по итогам переписи населения появятся в апреле 2022 года 17:55
Президент Ирана выступит в Госдуме 17:52
Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улице 17:44
В Швеции обнаружили новую мутацию штамма "омикрон" 17:25
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2" 17:20
Названа стоимость теста для выявления клеточного иммунитета к COVID-19 17:16
Петербуржцев предупредили о "вертикальном" росте заболеваемости COVID 17:02
Карацев потратил почти пять часов на выход во второй круг Australian Open 16:49
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти 16:38
Минюст: После реформы треть муниципальных служащих могут лишиться работы 16:30
Путин продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову 16:28
Родители, более 6 лет не забиравшие дочь из роддома, лишены родительских прав 16:27
Токаев снял с должности своего спецпредставителя на "Байконуре" 16:02
Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
17.01.2022 21:44
Рубрика: Происшествия

МЧС России определило, что считать чрезвычайной ситуацией

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
С 1 января нового 2022 года в России вступили в силу специальные критерии, с учетом которых спасатели будут решать: является ли то или иное происшествие чрезвычайной ситуацией или - нет.

Казалось бы, технические, на первый взгляд, нюансы, будут на самом деле реально влиять на жизнь обычных граждан, ведь с разными режимами ЧС связаны и определенные ограничения для людей, а также полагающиеся им льготы и компенсации.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
В России в 2021 году выросло число детей, погибших при пожарах и на воде

Как указывают специалисты, для самих спасателей целью разработки классификации ЧС является "повышение эффективности планирования и ликвидации последствий ЧС, определение порядка действий, проведение расчета необходимых ресурсов, порядка и размеров финансирования".

Проще говоря, в случае происшествия спасателям надо знать, сколько сил и средств задействовать, чтобы максимально быстро и эффективно справиться с бедой. Кроме того, без наличия соответствующей классификации ЧС невозможно вести их статистический учет, проводить анализ.

Что же считать ЧС, а что - нет? Теперь на этот вопрос дан четкий ответ в приказе МЧС России. К чрезвычайным ситуациям отнесены 27 видов техногенных катастроф и 41 природный катаклизм. И для всех в документе предусмотрены свои критерии.

Например, ДТП будет относиться к чрезвычайной ситуации, если в аварию попало транспортное средство, имеющее более восьми пассажирских мест, а в происшествии погибли более пяти человек или более 10 получили травмы. Прекращение движения на участке федеральной или региональной трассы более чем на 6 часов из-за аварии также отныне служит критерием для ЧС.

Не каждая авиакатастрофа теперь будет относиться к ЧС, также как и не каждая коммунальная авария

Или взять, к примеру, авиапроисшествия. Авиакатастрофы вроде как по определению должны считаться ЧС. Но это не совсем так. Исключения составляют сверхлегкие самолеты. Кроме того, аварии на воздушном транспорте будут относиться к чрезвычайным ситуациям, если в результате погиб один человек и более, а также, если получили вред более пяти человек или пострадали более 50 человек.

А вот факт падения или разрушение ракетно-космического аппарата будет относиться к категории ЧС в любом случае, даже если обошлось без погибших и раненых.

Квалифицированы как ЧС будут и аварии на объектах теплоснабжения, но, как сказано в приказе МЧС, только в том случае, если в результате нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек более чем на одни сутки.

Важен при этом и температурный режим, как квалифицирующий признак: температура воздуха в жилье во время аварии должна быть ниже плюс 18 градусов. К чрезвычайным ситуациям также отнесены аварии на объектах водоснабжения, электроэнергетики и газораспределительных систем, если они повлекли нарушение условий жизни более чем 50 человек на сутки и более.

Также в приказе сказано: "взрыв или разрушение элементов зданий и сооружений, в результате которых погиб один человек и более или получили травмы более пяти граждан, а также если нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек, тоже будут относиться к чрезвычайным ситуациям".

А вот обезвреживание взрывоопасных предметов не всегда будет считаться ЧС. В прошлом году пиротехниками МЧС было обнаружено и обезврежено более 1,4 тысячи авиабомб времен Великой Отечественной войны, но режим ЧС не вводился.

Происшествия ЧП Правительство МЧС

Главное сегодня

Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2"
За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников