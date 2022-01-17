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17.01.2022 14:16
Рубрика: Общество

МЧС: В этом году резко вырастет число легальных крещенских купелей

Текст: Тимофей Борисов
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

В этом году будет оборудовано свыше 3 тысяч легальных мест для купания на Крещение. Это значительно больше, нежели в прошлом году. Об этом сообщили в МЧС России.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Такое увеличение обосновано тем, что в прошлом году было значительно больше коронавирусных ограничений. Именно карантин и повлиял тогда на запреты.

"В этом году также, как и в прошлом, принятие решений о купаниях в крещенскую ночь остается полностью в компетенции региональных властей. Но спасатели в любом случае будут готовы и будут дежурить в эту ночь, а это более 13 тысяч сотрудников МЧС. При необходимости будут задействованы и дополнительные резервы спасателей. Ожидается, что к прорубям и иорданям в эту ночь в целом по стране придут более 1 миллиона 300 тысяч верующих". - сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

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