МЧС: В этом году резко вырастет число легальных крещенских купелей

В этом году будет оборудовано свыше 3 тысяч легальных мест для купания на Крещение. Это значительно больше, нежели в прошлом году. Об этом сообщили в МЧС России.

Такое увеличение обосновано тем, что в прошлом году было значительно больше коронавирусных ограничений. Именно карантин и повлиял тогда на запреты.

"В этом году также, как и в прошлом, принятие решений о купаниях в крещенскую ночь остается полностью в компетенции региональных властей. Но спасатели в любом случае будут готовы и будут дежурить в эту ночь, а это более 13 тысяч сотрудников МЧС. При необходимости будут задействованы и дополнительные резервы спасателей. Ожидается, что к прорубям и иорданям в эту ночь в целом по стране придут более 1 миллиона 300 тысяч верующих". - сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.