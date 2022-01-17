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17.01.2022 17:16
Рубрика: Общество

МФТИ в пять раз увеличит онлайн-аудиторию

Текст: Мария Агранович
К 2030 году Московский Физтех планирует увеличить число слушателей своих онлайн-курсов в пять раз. Основная ставка - на открытую онлайн-платформу Coursera - один из самых масштабных на сегодня образовательных ресурсов. Только по итогам первой половины 2021 года мировая аудитория Coursera увеличилась на 6 миллионов человек.
Спрос на онлайн-обучение будет расти: этот формат наименее затратен и наиболее доступен. Фото: Александр Корольков Спрос на онлайн-обучение будет расти: этот формат наименее затратен и наиболее доступен. Фото: Александр Корольков
Спрос на онлайн-обучение будет расти: этот формат наименее затратен и наиболее доступен. Фото: Александр Корольков

- Физтех одним из первых российских вузов начал сотрудничать с Coursera. Уже в 2015 году мы выложили первые образовательные курсы, - рассказывает директор Центра развития ИТ-образования МФТИ, руководитель оргкомитета всероссийского учебного фестиваля RuCode Алексей Малеев. - Сейчас у нас больше миллиона пользователей. Наша аудитория на Coursera отличается от студентов физтехов, хотя и наши студенты, сотрудники и выпускники всегда могут получить бесплатный доступ к курсам. Более того, отдельные курсы мы используем здесь, в МФТИ, на наших программах в магистратуре.

Более 800 вузов и филиалов будут использовать сервис "Поступление в вуз онлайн"

По словам Малеева, в основном в онлайне пользуется спросом контент, который дает прикладные навыки. Например, специализация по визуализации и анализу данных - новый курс МФТИ, который пригодится каждому: и школьнику, и студенту, и взрослому. Ведь работа с данными сегодня на пике спроса. Популярны и курсы, сделанные совместно со специалистами ведущих ИТ-компаний. Кроме того, платформа Coursera в открытом доступе дает информацию о самых популярных программах, и половина из них- это курсы, направленные на развитие технических навыков.

- В этом году мы выпустили около полусотни новых курсов, - отмечает Алексей Малеев. - У пользователей Coursera большой спрос на развитие гибких навыков, поэтому в линейке наших образовательных программ - не только технические направления. Так, курс "Коммуникация в современном мире" направлена на развитие soft skills. Сложно представить, как вуз может организовать такой же полноценный цикл лекций по soft skills, как, например, по матанализу. Ведь развитие навыков - это в первую очередь практика.

Интересно: рост русскоговорящих людей на платформе Coursera вдвое больше среднемирового. А еще у англоговорящей аудитории другие требования к курсам. Эти слушатели предпочитают меньше заданий, а русскоговорящие, наоборот, активно выполняют домашку.

Между тем

По данным международного исследования HolonIC, в ближайшие 10 лет миру потребуется 1,5 миллиона новых преподавателей в год из-за увеличения количества учеников и общего прироста населения планеты. А затраты на образование составят 10 триллионов долларов. Спрос на онлайн-обучение будет расти, так как именно этот формат передачи знаний - наименее затратен и наиболее доступен.

Общество Образование Классный час с Марией Агранович

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