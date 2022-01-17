МИД Бразилии наградил медалью правнучку писателя Лескова

Представители МИД Бразилии наградили медалью "Риу-Бранку" балерину Татьяну Лескову, которая является правнучкой знаменитого русского писателя Николая Лескова. Награда была вручена за вклад в развитие балетного и танцевального искусства в самой большой стране Южной Америки.

Торжественная церемония вручения состоялась в Рио-де-Жанейро. В ней приняли участие как бразильские, так и российские дипломаты. В частности, руководитель представительства внешнеполитического ведомства в указанном городе Марсиа Маро да Силва лично вручила медаль балерине.

В свою очередь, генеральный консул РФ Владимир Токмаков отметил, что 99-летняя Лескова принимает активное участие в жизни русской общины в городе. "Она остается важной фигурой в объединении соотечественников", - рассказал он ТАСС.

Правнучка Николая Лескова родилась в Париже 6 декабря 1922 года. В 1944 году она переехала в Бразилию, где поступила в местный театр. Позже она возглавила балетную труппу в Рио-де-Жанейро.