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17.01.2022 09:42
Рубрика: В мире

МИД Бразилии наградил медалью правнучку писателя Лескова

Текст: Дмитрий Кулемякин

Представители МИД Бразилии наградили медалью "Риу-Бранку" балерину Татьяну Лескову, которая является правнучкой знаменитого русского писателя Николая Лескова. Награда была вручена за вклад в развитие балетного и танцевального искусства в самой большой стране Южной Америки.

Фото: Е. Умнова / Музей Большого театра России
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Торжественная церемония вручения состоялась в Рио-де-Жанейро. В ней приняли участие как бразильские, так и российские дипломаты. В частности, руководитель представительства внешнеполитического ведомства в указанном городе Марсиа Маро да Силва лично вручила медаль балерине.

В свою очередь, генеральный консул РФ Владимир Токмаков отметил, что 99-летняя Лескова принимает активное участие в жизни русской общины в городе. "Она остается важной фигурой в объединении соотечественников", - рассказал он ТАСС.

Правнучка Николая Лескова родилась в Париже 6 декабря 1922 года. В 1944 году она переехала в Бразилию, где поступила в местный театр. Позже она возглавила балетную труппу в Рио-де-Жанейро.

В мире Южная Америка Бразилия

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