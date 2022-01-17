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17.01.2022 03:20
Рубрика: Экономика

Михаил Мишустин пообещал поддержку семейному бизнесу

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
В России возрождаются традиции семейного бизнеса, который определял развитие страны в XIX и начале XX веков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он пообещал семейным предприятиям господдержку и решение отдельных конкретных проблем.

Глава правительства принял участие в работе всероссийского форума семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!". Фамильные предприятия являются основой экономик многих стран, обеспечивая до 70-90 процентов годового глобального валового внутреннего продукта и 50-80 процентов занятости. Из них со временем выросли некоторые крупные корпорации.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Мишустин призвал бороться с придирками к малому бизнесу

У нас ситуация несколько отличается, заметил премьер, но постепенно традиции семейного бизнеса возрождаются. По данным Торгово-промышленной палаты, примерно три четверти малых и средних компаний России относятся именно к таким предприятиям.

Как и вся экономика, МСП в период пандемии коронавируса переживали не самые лучшие времена, но постепенно сектор активизируется. "В реестре субъектов МСП зарегистрировано свыше миллиона вновь созданных в 2021 году предприятий. То есть на 20 процентов больше, чем на начало прошлого года. Это говорит о том, что деловая активность возобновляется", - заявил Михаил Мишустин.

Правительство системно занимается вопросами, которые волнуют небольшие компании. Продолжится господдержка, прежде всего в рамках профильного национального проекта. На его реализацию в бюджете 2022 года заложено около 65 миллиардов рублей. Больше половины, уточнил премьер, пойдет на льготное кредитование.

Кабинет министров сохранит льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса. В 2021 году всем МСП снизили их размер с части зарплат, которая превышает МРОТ, - с 30 до 15 процентов. "Это решение позволило малому и среднему бизнесу в прошлом году сэкономить около 480 миллиардов рублей", - подчеркнул Мишустин.

Правительство системно занимается вопросами, которые волнуют небольшие компании

Из других мер поддержки, задействованных на волне пандемии, премьер-министр выделил программу "ФОТ 2.0". Компаниям, сохранившим занятость, списали более 430 миллиардов рублей. На смену ей пришла программа "ФОТ 3.0", кредит по которой можно было получить до конца прошлого года.

Правительство намерено упростить применение кодов ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), чтобы облегчить малому и среднему бизнесу доступ к господдержке. Подготовлена концепция по совершенствованию порядка их использования, благодаря которой предпринимателям станет проще определять основные и дополнительные виды экономической деятельности. "Новый подход упростит существующие процедуры для бизнеса", - заверил глава кабинета министров. Специальный сервис Федеральной налоговой службы, который позволит предпринимателям выбирать ОКВЭД по результатам своей деятельности, заработает с 1 января 2023 года.

Михаил Мишустин осмотрел выставку форума: послушал истории некоторых семейных предприятий, посмотрел их продукцию, даже покормил морковью козу, - а потом пообщался с предпринимателями об их проблемах. Ему, в частности, рассказали, как одну компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей за то, что в ходе проверки было выявлено, что "мыло не записали в отдельную карточку". Глава правительства назвал это ерундой и пообещал разобраться с конкретным случаем. "Мы не должны этого допускать", - подчеркнул он. "Когда такие случаи бывают, вы же сами понимаете, что в этом смысле все зависит от конкретного человека. У такой проблемы есть фамилия, имя, отчество. С этим надо бороться", - сказал Мишустин.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Мишустин: Кабмин сохранит льготы по страховым взносам для МСП

Премьер призвал вообще сводить к минимуму бюрократию в отношении предпринимателей, когда узнал, сколько надо сдать отчетности для получения сельхозгрантов. Мишустин заметил, что в Госдуму уже внесли изменения в закон о развитии сельского хозяйства, чтобы для доступа к господдержке не требовалось каждый раз заполнять огромное количество форм. А министерство сельского хозяйства разрабатывает информационную цифровую систему, которая должна все формальные процедуры перевести в электронный вид.

Этот призыв относится и к малым торговым фирмам, к которым, сетовали предприниматели, применяются повышенные требования. "По малым формам торговли зарегулированность должна уходить", - согласился Михаил Мишустин. Он сообщил, что полномочия по утверждению порядка организации рынков будут переданы регионам, так как в каждом есть своя специфика. Кроме того, таким предприятиям практически вдвое снизят размеры штрафов. Малый бизнес, за исключением отдельных видов деятельности, также перестанут штрафовать за первое нарушение - по ним будут выносить предупреждения. Это решение премьер объяснил тем, что большинство недочетов происходит по недосмотру, а не умышленно.

Экономика Бизнес Правительство Председатель Правительства

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