Минфин предложил отвести госкомпаниям 15 дней на оплату по договорам

Срок оплаты по договорам для госкомпаний должен составлять не более 15 дней. Об этом говорится в проекте поправок к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", опубликованном на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

Новые правила позволят предотвратить необоснованное затягивание заказчиками оплаты поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, считают в Минфине.

Проект внесут на рассмотрение правительства в мае текущего года.

Сейчас госкомпании могут устанавливать произвольные сроки оплаты по всем договорам, кроме тех, которые были заключены в результате спецторгов.