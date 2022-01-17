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17.01.2022 16:30
Рубрика: Власть

Минюст: После реформы треть муниципальных служащих могут лишиться работы

Текст: Иван Петров

По итогам реформирования системы органов местного самоуправления (ОМСУ) к 2028 году до трети муниципальных служащих могут потерять работу. Об этом на заседании в Совете Федерации сообщил статс-секретарь - замминистра юстиции РФ Андрей Логинов.

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По его словам, по итогам 2020 года в России есть 293 тысячи муниципальных служащих, исполняющих свои функции как на условиях полной, так и неполной занятости. "Таким образом, у нас где-то до трети от этой суммы - 293 тысяч - при завершении реформы, которая до 2028 года продолжается, они потеряют работу​​​. И риски в этом огромные, потому что это люди, которые живут в населенных пунктах, где они вряд ли смогут переквалифицироваться", - цитирует РИА Новости выступление Логинова на заседании совета по местному самоуправлению, посвященного актуальным вопросам развития кадрового потенциала ОМСУ.

Согласно анализу Минюста, особо остро эта проблема проявится в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральном округах.

"При этом мы не ведем подсчетов по такой категории, как депутатский корпус и работники подведомственных муниципальных учреждений, которых тоже ждет сокращение и укрупнение. В этом плане до 45 процентов может оказаться также на улице", - добавил замминистра.

Напомним, в декабре 2021 года в Госдуму был внесен законопроект об организации местного самоуправления в РФ. Им закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Подразумевается, что одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.

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