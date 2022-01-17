Мошенники, обманувшие ветерана Василия Пронина, предстанут перед судом

Двое участников организованной группы телефонных мошенников предстанут перед Измайловским районным судом Москвы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи Следственного управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве направили в суд уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением. Мошенники обвиняются в четырех эпизодах хищения денег в крупном размере у столичных пенсионеров.

Ирина Волк напомнила, что одним из потерпевших оказался ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин. Кстати, это тот ветеран, который на Параде Победы находился на трибуне рядом с с главой государства Владимиром Путиным. На его домашний телефон поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Василия Гавриловича снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Это, якобы, было необходимо для задержания с поличным мошенника.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из столицы, сотрудниками ФСБ России и Росгвардии задержали негодяев. Им предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.

Полицейские выяснили, что задержанные причастны к трем аналогичным эпизодам. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 миллион 400 тысяч рублей.

У сыщиков есть информация, что координировали действия мошенников из-за рубежа. Личность организатора криминальной схемы установлена, он объявлен в межгосударственный розыск. При этом уголовное дело в отношении него и других соучастников выделено в отдельное производство.