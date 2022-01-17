Новости

Песков: Просьба Эстонии к НАТО доказывает обоснованность опасений России 12:46
Татьяна Тарасова выписана из больницы 12:43
Мошенники, обманувшие ветерана Василия Пронина, предстанут перед судом 12:42
Воробьев: Все необходимое для лечения "омикрона" в Подмосковье есть 12:36
Посол ЕС в РФ: Взаимное признании ковид-сертификатов обсуждается экспертами 12:35
В московском метро пассажир с пистолетом устроил драку 12:31
Песков заявил о нелегкой судьбе оппонентов Зеленского 12:27
Лукашенко анонсировал совместные с Россией военные учения 12:24
В Таиланде зарегистрированы первые жертвы штамма "омикрон" 12:13
Количество неонацистов в Бразилии выросло на 270 процентов за 3 года 12:11
Лукашенко: У границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины 11:54
Кабмин разрешил присоединять объекты к электросетям на стадии стройки 11:52
В Башкирии отменят массовые мероприятия с участием более 30 человек 11:49
Врач рассказала, как правильно окунаться в прорубь 11:44
На Арбате отремонтировали дом причта Иерусалимского подворья 11:41
В центре Гамалеи заявили, что штамм "омикрон" надолго не задержится 11:39
Минтруд напомнил о размерах пособия по беременности и родам в 2022 году 11:39
Мишустин: Правила оборота древесины не мешают вести бизнес тем, кто соблюдает закон 11:34
Начинаются испытания "растительной" вакцины от коронавируса, разработанной в МГУ 11:24
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заболел коронавирусом 11:13
На Камчатке отменили крещенские купания из-за COVID-19 11:10
В Крыму снова ввели систему QR-кодов в общественных местах 11:00
Зять Назарбаева ушел с поста главы Нацпалаты предпринимателей 11:00
На портале госуслуг появился новый сервис 10:52
Сбивший семью у МГУ водитель накопил 16 штрафов 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 12:42
Рубрика: Происшествия

Мошенники, обманувшие ветерана Василия Пронина, предстанут перед судом

Текст: Михаил Фалалеев

Двое участников организованной группы телефонных мошенников предстанут перед Измайловским районным судом Москвы.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи Следственного управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве направили в суд уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением. Мошенники обвиняются в четырех эпизодах хищения денег в крупном размере у столичных пенсионеров.

Ирина Волк напомнила, что одним из потерпевших оказался ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин. Кстати, это тот ветеран, который на Параде Победы находился на трибуне рядом с с главой государства Владимиром Путиным. На его домашний телефон поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Василия Гавриловича снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Это, якобы, было необходимо для задержания с поличным мошенника.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из столицы, сотрудниками ФСБ России и Росгвардии задержали негодяев. Им предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.

Полицейские выяснили, что задержанные причастны к трем аналогичным эпизодам. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 миллион 400 тысяч рублей.

Фото: iStock
Мошенники используют короткие видео в соцсетях для фишинга

У сыщиков есть информация, что координировали действия мошенников из-за рубежа. Личность организатора криминальной схемы установлена, он объявлен в межгосударственный розыск. При этом уголовное дело в отношении него и других соучастников выделено в отдельное производство.

Происшествия Правосудие Суд

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
На портале госуслуг появился новый сервис
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
Прилетевшему в Киев Порошенко вручили повестку в суд
Бастрыкин: Число дел о преступлениях экстремистской направленности выросло
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников