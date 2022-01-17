Началась Неделя памяти, приуроченная ко дню памяти жертв Холокоста

В понедельник, 17 января, началась "Неделя памяти" - цикл мемориальных и образовательных мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. Эта уже восьмая по счету "Неделя памяти" продлится до 4 февраля и включит в себя кинофестиваль "Хроники катастрофы", мемориальный благотворительный концерт в "Геликон-опера", сбор средств на установление памятников жертвам катастрофы.

27 января в Геликон-опера в исполнении хора и симфонического оркестра прозвучит 13 симфония Дмитрия Шостаковича "Бабий яр". Собранные благотворительные средства будут направлены на установку памятников жертвам Холокоста в рамках программы Российского еврейского конгресса "Вернуть достоинство". Дело в том, что на территории нашей страны существует множество захоронений жертв Холокоста, на которых до сих пор не установлены памятные знаки. Люди, погребённые в этих местах, остаются безымянными.

Эти места разыскиваются с 2009 года, их история исследуется и мемориализуется с помощью волонтеров, общин, местных властей и представителей разных религиозных конфессий. За 12 лет были установлены памятники и мемориальные таблички на 90 местах, связанных с трагедией Холокоста, более 10 000 жертв названы поименно.

С 19 по 23 января, как часть "Недели памяти", в Москве пройдет кинофестиваль "Хроники катастрофы". Более 15 фильмов будут показаны в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи, в киноцентре Октябрь и центре документального кино. На кинофестивале пройдут две премьеры художественных фильмов "План А", и "Чемпион из Освенцима", основанных на реальных событиях, их главная тема - Холокост. На фестивале будет показан также документальный фильм Елены Якович "Мотивы Моисея Береговского".

В программе кинофестиваля "Неудобная правда" будут показаны фильмы, которые ведут диалог об ответственности стран за преступления против человечности и о мифологизации своего прошлого. Предусмотрена и программа фильмов о громких судебных процессах против нацистских преступников.