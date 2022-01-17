Назван лучший смартфон в России. И это не Samsung

Лидером по числу проданных смартфонов в России является Samsung, второе место занимает Xiaomi вместе с суббрендом Poco, а на третьем оказалась Apple, следует из отчета "М.Видео-Эльдорадо".

Однако самой продаваемой моделью смартфона, которому россияне решили отдать предпочтение, стал бюджетный девайс Redmi 9A от Xiaomi. Его стоимость в конфигурации 2/32 Гб составляет около 8000 рублей.

Вторую строчку в списке самых популярных моделей занял iPhone 11, а третью - Samsung Galaxy A12 (версия с 32 Гб памяти).

Кроме того, в пятерку лучших также вошли Samsung Galaxy A12 на 64 Гб и смартфон Redmi 9.

В "М.Видео-Эльдорадо" также отмечают рывок бренда realme, который занял четвертое место среди всех брендов в России. Пятое место досталось Honor.

Подавляющее большинство смартфонов, которые продаются в нашей стране, оснащены экраном от 6 до 7 дюймов, датчиками биометрической аутентификации, аккумулятором более чем на 4000 мАч и чипом NFC. Стандартом стали 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти.