Названы курсы доллара и евро после снижения геополитических рисков

Основным фактором, влияющим на курс рубля, сейчас можно смело назвать степень обострения геополитических рисков.

Специально для "Российской газеты" старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков рассказал, к чему геополитика приведет курс рубля в парах к доллару и евро:

- Растущее напряжение на российских границах, споры и противоречия вокруг поставок газа в Европу - все это является основанием для дисконта в российских активах и национальной валюте.

Этот аспект в моменте перевешивает фундаментальные факторы поддержки рубля. К ним можно отнести сильнейшую конъюнктуру сырьевых рынков и макропоказателей страны (в частности, почти беспрерывное обновление рекорда размера золотовалютных резервов).

Кроме того, недавнее усиление "ястребиной" риторики со стороны Федрезерва США дает основание для ослабления доллара. С другой стороны, с учетом последних данных по инфляции в России, велика вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны российского регулятора, что является фактором ослабления рубля.

Судя по первым итогам переговоров представителей России и НАТО и заявлениям сторон, пока о разрешении ситуации говорить не приходится. В случае продолжения обострения нельзя исключать дальнейшее повышение волатильности в российских активах и курсе рубля.

Однако, с текущих уровней мы невысоко оцениваем вероятность выход на уровень 80 или выше для курса USD/RUB. При первых признаках затихания геополитической напряженности мы ожидаем возвращение курса к уровням конца прошлого года.

Без учета дисконта на геополитику обоснованный уровень курса USD/RUB может находиться на уровне 65 или даже ниже.

Что касается курса EUR/RUB, то обострение специфических для России рисков может привести к кратковременному выходу на уровень 90 или даже выше. Особенно с учетом сохранения условий для укрепления европейской валюты.

В случае ослабления геополитических рисков ожидаем стабилизацию на уровне 84-85.