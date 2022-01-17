Названы курсы доллара и евро после снижения геополитических рисков

Новости

Первые заразившиеся "омикроном" выявлены в Бурятии и Красноярске 06:50
Вильфанд пообещал москвичам аномальное тепло и метели в начале недели 06:08
Прожившему несколько дней в аэропорту мужчине нашли работу в Магадане 05:46
Более 60 процентов сербов поддержали внесение изменений в конституцию 05:18
В Южно-Сахалинске "заминировали" 14 школ 05:08
Северная Корея запустила две баллистические ракеты 04:38
Инфекционист Поздняков: "Омикрон" вызывает у детей тяжелый бронхит 03:58
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19 03:14
Врач Нина Аслам назвала неожиданный симптом "омикрон"-штамма 02:35
Почти три тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури 01:57
"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях 01:30
Помощник президента США Салливан анонсировал новые контакты с Россией 01:05
Движение судов в Босфорском проливе нормализовалось 00:39
Полиция задержала мужчину, угрожавшего пассажирам автобуса в Москве 00:16
Столтенберг: НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений 16.01.2022
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на вдову Градского 16.01.2022
Баскетболисты УНИКСа единолично возглавили таблицу Единой лиги 16.01.2022
Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей 16.01.2022
Три человека погибли в ДТП с фурой под Воронежем 16.01.2022
Новый спуск с моста на Шоссе Энтузиастов откроют для пассажиров 17 января 16.01.2022
Роскомнадзор потребовал разблокировать в Facebook страницу делегации РФ в Вене 16.01.2022
На Белорусском вокзале из-за обрыва проводов задерживаются электрички 16.01.2022
Песков: Россия никому не угрожает военными действиями 16.01.2022
Песков: РФ не будет ни с кем обсуждать свои вооружения в Калининградской области 16.01.2022
Песков предупредил о последствиях новых санкций США 16.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 06:00
Рубрика: Экономика

Названы курсы доллара и евро после снижения геополитических рисков

Текст: Георгий Панин
Основным фактором, влияющим на курс рубля, сейчас можно смело назвать степень обострения геополитических рисков.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков рассказал, к чему геополитика приведет курс рубля в парах к доллару и евро:

Фото: istock
Экономист перечислил удачные месяцы для курса рубля в 2022 году

- Растущее напряжение на российских границах, споры и противоречия вокруг поставок газа в Европу - все это является основанием для дисконта в российских активах и национальной валюте.

Этот аспект в моменте перевешивает фундаментальные факторы поддержки рубля. К ним можно отнести сильнейшую конъюнктуру сырьевых рынков и макропоказателей страны (в частности, почти беспрерывное обновление рекорда размера золотовалютных резервов).

Кроме того, недавнее усиление "ястребиной" риторики со стороны Федрезерва США дает основание для ослабления доллара. С другой стороны, с учетом последних данных по инфляции в России, велика вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны российского регулятора, что является фактором ослабления рубля.

Судя по первым итогам переговоров представителей России и НАТО и заявлениям сторон, пока о разрешении ситуации говорить не приходится. В случае продолжения обострения нельзя исключать дальнейшее повышение волатильности в российских активах и курсе рубля.

Однако, с текущих уровней мы невысоко оцениваем вероятность выход на уровень 80 или выше для курса USD/RUB. При первых признаках затихания геополитической напряженности мы ожидаем возвращение курса к уровням конца прошлого года.

Без учета дисконта на геополитику обоснованный уровень курса USD/RUB может находиться на уровне 65 или даже ниже.

Что касается курса EUR/RUB, то обострение специфических для России рисков может привести к кратковременному выходу на уровень 90 или даже выше. Особенно с учетом сохранения условий для укрепления европейской валюты.

В случае ослабления геополитических рисков ожидаем стабилизацию на уровне 84-85.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

В Кремле назвали НАТО "орудием конфронтации"
Полиция задержала мужчину, угрожавшего пассажирам автобуса в Москве
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях
Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей
Минтруд напомнил, сколько еще дней предстоит отдыхать в 2022 году
Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами