Не забудьте попробовать. Три новые функции WhatsApp

WhatsApp для настольных компьютеров получило новую разновидность темной темы, а именно темно-синюю. Кроме того, в этой версии изменились "пузыри" сообщений в чатах - их цвета стали более насыщенными, пишет NDTV.

Кроме того, версия WhatsApp для Android обзаведется новыми функциями рисования, включая дополнительные возможности использования виртуальных карандашей. Рисовать ими можно будет как на изображениях, так и в видео. Сейчас в WhatsApp доступен только один вид карандашей.

Еще одна функция - управление уведомлениями. Пользователи смогут выбирать, какие уведомления из личных групповых чатов они хотят видеть, а какие нужно скрыть. Также можно управлять звуками при доставке уведомлений.

Часть этих функций пока что доступна лишь в бета-версиях WhatsApp. На сайте разработчиков подробно рассказывается, как стать участником бета-тестирования.