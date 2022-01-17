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Норвежский фотограф не принял извинений за постер к "Елкам 8"

Новости
    17.01.2022, 14:59
Текст:   Кузьма Домов

Ситуация с использованием кинокомпанией Bazelevs в постере к фильму "Ёлки 8" идеи, которая по заявлению норвежского фотографа Стига Дирдала изначально принадлежала ему, получила развитие. В ответ на гневную запись норвежца в Facebook Bazelevs опубликовала запись с извинениями и предложением к сотрудничеству, однако, Дирдал остался непреклонен.

В своем комментарии к записи он отметил, что крупную ложь в маленьком мире утаить невозможно, компания с ним не связывалась, беседа не имела место, а все фотографии, приведенные в записи являются кражей объектов, защищаемых авторским правом.

Как сообщает РИА Новости, в компании Bazelevs утверждают, что обратились к Дирдалу официально, отправив письмо на его официальный почтовый ящик, а также получили от него ответ.

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