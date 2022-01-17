Норвежский фотограф не принял извинений за постер к "Елкам 8"

Ситуация с использованием кинокомпанией Bazelevs в постере к фильму "Ёлки 8" идеи, которая по заявлению норвежского фотографа Стига Дирдала изначально принадлежала ему, получила развитие. В ответ на гневную запись норвежца в Facebook Bazelevs опубликовала запись с извинениями и предложением к сотрудничеству, однако, Дирдал остался непреклонен.

В своем комментарии к записи он отметил, что крупную ложь в маленьком мире утаить невозможно, компания с ним не связывалась, беседа не имела место, а все фотографии, приведенные в записи являются кражей объектов, защищаемых авторским правом.

Как сообщает РИА Новости, в компании Bazelevs утверждают, что обратились к Дирдалу официально, отправив письмо на его официальный почтовый ящик, а также получили от него ответ.