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Создатели "Ёлок" принесли извинения норвежскому фотографу

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    14.01.2022, 14:27
Текст:   Кузьма Домов

Компания Bazelevs, ответственная за создание отечественной картины "Ёлки 8", выступила с разъяснениями касательно недопонимания, которое возникло у компании с норвежским фотографом Стигом Дирдалом по поводу использования идеи, впервые реализованной норвежцем. Речь идет о постере, в котором герои кинопроизведения расположены таким образом, что их силуэты образуют очертания ели.

Стигу Дирдаллу стало известно о самом факте неправомерного, с его точки зрения, заимствования благодаря норвежской премьере новых "Ёлок". В своем аккаунте в социальной сети Facebook журналист пожаловался на произошедший инцидент, сказав, что если международный фильм позволяет себе плагиат ставангерской открытки 2015 года, то это лишний раз служит подтверждением ценности креативности как таковой. Он также отметил, что у него возникли "смешанные чувства" по поводу случившегося.

Компания Bazelevs провела свое расследование и разместила в записи Facebook следующее: идея, изначально принадлежавшая Дирдалу, "ушла в народ" и с тех пор получила множество воплощений в самой разной продукции, произведенной в целом ряде стран. Несмотря на то, что вопрос о защите идеи и концепции не защищаются авторским правом и, таким образом, существо дела не образует предмет судебного спора, компания приносит свои искренние извинения Дирдалу, подчеркивает принадлежность этой идеи именно ему и приглашает его к сотрудничеству с проектом. Постер между тем получил беспрецедентную популярность (вероятно, не в последнюю очередь из-за скандала).

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