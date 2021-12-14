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Видео: Филипп Киркоров выпустил видеоклип к новым "Ёлкам"

Новости
    14.12.2021, 16:28
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российский певец Филипп Киркоров в преддверии премьеры восьмой части франшизы "Ёлки" выпустил клип на песню, вошедшую о саундтрек картины. Фильм выходит в прокат 16 декабря.

Известный певец сыграл в "Ёлках" необычную роль - охранника, сильно похожего на Филиппа Киркорова. Кроме него в фильме засветилась и Ольга Бузова, она играет саму себя, прилетевшую давать концерт в честь открытия аквапарка в Тюмени.

Съемки проходили и в городах России - Тюмени, Красноярске, Уфе, Нижнем Новгороде, Перьми. Кроме Ивана Урганта и Сергея Светлакова в фильме снялись Дарья Мороз, Анна Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов.

В 2018 году вышла финальная часть под названием "Ёлки последние". Однако спустя какое-то время было решено продолжить снимать фильмы франшизы.

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