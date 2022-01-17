Новак рассказал, что ускорит и снизит стоимость подключения к электросетям

Новости

Песков оценил возможность новых указаний регионам по борьбе с "омикроном" 13:05
В аэропорту Минска пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП 13:03
Лукашевич назвал ОБСЕ неподходящей площадкой для дискуссий о гарантиях безопасности 13:03
"Бессмертный полк" России запустил конкурс памяти Василия Ланового "Пробуждая сердца" 12:59
Надаль считает ситуацию с визой Джоковича бардаком 12:49
Песков: Подготовка визита Путина в Пекин продолжается 12:49
Песков: Просьба Эстонии к НАТО доказывает обоснованность опасений России 12:46
Татьяна Тарасова выписана из больницы 12:43
Мошенники, обманувшие ветерана Василия Пронина, предстанут перед судом 12:42
Воробьев: Все необходимое для лечения "омикрона" в Подмосковье есть 12:36
Посол ЕС в РФ: Взаимное признании ковид-сертификатов обсуждается экспертами 12:35
В московском метро пассажир с пистолетом устроил драку 12:31
Песков заявил о нелегкой судьбе оппонентов Зеленского 12:27
Лукашенко анонсировал совместные с Россией военные учения 12:24
В Таиланде зарегистрированы первые жертвы штамма "омикрон" 12:13
Количество неонацистов в Бразилии выросло на 270 процентов за 3 года 12:11
Лукашенко: У границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины 11:54
Кабмин разрешил присоединять объекты к электросетям на стадии стройки 11:52
В Башкирии отменят массовые мероприятия с участием более 30 человек 11:49
Врач рассказала, как правильно окунаться в прорубь 11:44
На Арбате отремонтировали дом причта Иерусалимского подворья 11:41
В центре Гамалеи заявили, что штамм "омикрон" надолго не задержится 11:39
Минтруд напомнил о размерах пособия по беременности и родам в 2022 году 11:39
Мишустин: Правила оборота древесины не мешают вести бизнес тем, кто соблюдает закон 11:34
Начинаются испытания "растительной" вакцины от коронавируса, разработанной в МГУ 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 11:55
Рубрика: Экономика

Новак рассказал, что ускорит и снизит стоимость подключения к электросетям

Текст: Владимир Кузьмин
Упрощение порядка технологического присоединения объектов капитального строительства позволит сократить сроки подключения к электрическим сетям объектов капитального строительства, заявил вице-премьер Александр Новак.
Кабмин разрешил присоединять объекты к электросетям на стадии стройки

Прежде всего это касается жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры. "Сокращение стало возможным за счет того, что застройщики теперь при подаче заявки в сетевую организацию могут не предоставлять правоустанавливающие документы на земельный участок, - объяснил он на оперативном совещании у председателя правительства. - Это даст возможность сократить сроки подключения до полугода. Это действительно важное изменение для людей, которое позволит им быстрее улучшить свои жилищные условия".

Кроме того, принятое постановление позволит снизить затраты на подключение, в том числе за счет возможности рассрочки оплаты и снижения кредитной нагрузки. Ранее требовалось внести всю сумму заранее.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
На портале госуслуг появился новый сервис
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
Прилетевшему в Киев Порошенко вручили повестку в суд
Соцсети, ЖКХ, возраст: Шесть причин отказа в банковском кредите
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф