Новак рассказал, что ускорит и снизит стоимость подключения к электросетям

Упрощение порядка технологического присоединения объектов капитального строительства позволит сократить сроки подключения к электрическим сетям объектов капитального строительства, заявил вице-премьер Александр Новак.

Прежде всего это касается жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры. "Сокращение стало возможным за счет того, что застройщики теперь при подаче заявки в сетевую организацию могут не предоставлять правоустанавливающие документы на земельный участок, - объяснил он на оперативном совещании у председателя правительства. - Это даст возможность сократить сроки подключения до полугода. Это действительно важное изменение для людей, которое позволит им быстрее улучшить свои жилищные условия".

Кроме того, принятое постановление позволит снизить затраты на подключение, в том числе за счет возможности рассрочки оплаты и снижения кредитной нагрузки. Ранее требовалось внести всю сумму заранее.