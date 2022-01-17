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Опубликован фрагмент фильма "Камелот" с участием Стинга

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    17.01.2022, 18:20
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: Экспонента Фильм Фото: Экспонента Фильм
Фото: Экспонента Фильм

Компания "Экспонента Фильм" опубликовала фрагмент фильма "Камелот: Возвращение Короля". В ролике показан персонаж основателя королевства Кент, наемника Хорсы. Его образ воплотил музыкант Стинг.

По словам режиссера фильма Александра Асьте, известный британский музыкант сразу согласился на роль Хорсы.

- Я всегда хотел, чтобы саксы в фильме были англичанами, чтобы говорили по-французски, но с акцентом. При этом мне нужна была фигура не просто английского актера, а иконы. Человека, которой олицетворяет собой британскую культуру. Стинг был настоящей мечтой, но я не особо верил в то, что он найдет время, - сообщил он.

Кроме того, режиссер поведал, что образ Стинга получился очень ярким, плюс персонажу и его подданым во внешний вид добавили немного панка.

Фото: kinopoisk.ru
Опубликован фрагмент из боевика "Антитела" с Джоном Малковичем

Напомним, приключенческая комедия "Камелот: Возвращение короля" повествует об истории короля Артура. Пока тот отсутствует в своем царстве, его бывший товарищ Ланселот терроризирует страну, а сторонники Артура пытаются организовать сопротивление.

В прокате с 20 января.

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