Опубликован фрагмент из боевика "Антитела" с Джоном Малковичем

Опубликован русскоязычный фрагмент грядущего постапокалиптического боевика "Антитела", который выйдет в российских кинотеатрах уже 20 января. В главных ролях - Джон Малкович ("На линии огня", "Место в сердце", "Новый папа") и Джонатан Риз Майерс ("Викинги", "Тюдоры").

Сюжет экшн-фильма разворачивается во время пандемии, от которой серьезно пострадало человечество. Главарь банды пытается похитить девушку, обладающую иммунитетом к загадочному вирусу. На защиту беглянки встает бывший агент ФБР.

В опубликованном фрагменте мы видим, как герой Малковича появляется в укрытии, где находится персонаж Риза Майерса. Они ведут переговоры, в ходе которых спецагент отказывается выдать злодеям девушку.