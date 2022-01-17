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Опубликован фрагмент из боевика "Антитела" с Джоном Малковичем

Новости
    17.01.2022, 17:19
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован русскоязычный фрагмент грядущего постапокалиптического боевика "Антитела", который выйдет в российских кинотеатрах уже 20 января. В главных ролях - Джон Малкович ("На линии огня", "Место в сердце", "Новый папа") и Джонатан Риз Майерс ("Викинги", "Тюдоры").

Сюжет экшн-фильма разворачивается во время пандемии, от которой серьезно пострадало человечество. Главарь банды пытается похитить девушку, обладающую иммунитетом к загадочному вирусу. На защиту беглянки встает бывший агент ФБР.

В опубликованном фрагменте мы видим, как герой Малковича появляется в укрытии, где находится персонаж Риза Майерса. Они ведут переговоры, в ходе которых спецагент отказывается выдать злодеям девушку.

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